Max Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van een kindje. De Red Bull Racing-coureur werd naar het baby-tje gevraagd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi en of we een toekomstige wereldkampioen kunnen verwachten.

De Nederlander is al sinds januari 2021 een koppel met Kelly Piquet, die een dochtertje heeft uit een vorige relatie met Daniil Kvyat. Ze vormen al bijna vier jaar een hecht gezinnetje. Verstappen is de bonuspapa van Penelope en de twee kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, zoals we wel eens op livestreams zien van Team Redline, het simraceteam waar Verstappen onderdeel van uitmaakt. Hij kon vrijdagochtend het prachtige nieuws delen dat Piquet in verwachting is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Gooit Verstappen in Abu Dhabi een Rosbergje? Fans vrezen voor pensioen na babynieuws

Gewoon je leven leiden

Verstappen is zelf de zoon van een voormalig Formule 1-coureur. Jos pakte in 1994 twee podiums en reed tot en met 2003 rond in de koningsklasse van de autosport. Zijn moeder is Sophie Kumpen die in de jaren 90 een getalenteerde dame was in het karten. Gaat baby Verstappen-Piquet ook de autosport in?

"Ik hoop het niet", zo wordt de viervoudig wereldkampioen geciteerd in de paddock van het Yas Marina Circuit door F1-journalist Adam Cooper. "Als hij of zij het wil, en ik zie dat het talent er is, dan zou ik het wel steunen natuurlijk. Maar ik hoop het echt niet!" Verstappen denkt niet na over het race-DNA. "Wederom, er moet geen druk zijn. [Het kind] moet gewoon zijn leven leiden."

Gerelateerd