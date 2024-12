Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet brachten vrijdagochtend heugelijk nieuws: het tweetal is in verwachting van hun eerste kindje samen. Fans op social media vrezen echter ook direct het ergste: gooit Verstappen aanstaande zondag na de Grand Prix van Abu Dhabi 'een Rosbergje'?

Max Verstappen zit niet stil. De Nederlander is nog altijd maar 27 jaar jong, maar heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen in de Formule 1 achter zijn naam staan, en zal volgend jaar voor het eerst vader worden. De Red Bull Racing-coureur maakte op vrijdagochtend in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat zijn partner, Kelly Piquet, in verwachting is van hun eerste kindje samen. Prachtig nieuws natuurlijk, maar op social media vrezen fans ook direct het ergste. Betekent dit dat de Limburger zijn helm binnenkort aan de wilgen hangt?

Fans vrezen voor pensioen Verstappen

Zo schrijft iemand op X: "Hij heeft het zelf altijd gezegd, hij wil geen kinderen, tenzij hij met pensioen gaat." Een ander schrijft: "O, mijn God, dit betekent dat hij binnenkort met pensioen gaat, of niet?" Ook leest het: "Dus Max Verstappen gaat volgend seizoen met pensioen? Want er bestaat geen kans dat hij blijft als hij vader wordt." Een ander schrijft weer: "Ze hadden al goed voorspeld dat Kelly zwanger zou zijn, dus ze zouden nu ook gelijk kunnen hebben over dat Max met pensioen gaat."

Verstappen heeft er inderdaad nooit een geheim van gemaakt dat er voor hem belangrijkere dingen in het leven zijn dan het racen, en dat hij "niet lang genoeg in de Formule 1 zal rijden om tien of twaalf wereldkampioenschappen te behalen." Zo nodigde hij afgelopen weekend nog zijn hele familie uit in Qatar: "Ik vind het heel leuk dat ze hier zijn", klonk het bij F1TV. "Ik zie mijn moeder en mijn zusje misschien tien keer per jaar. Dat is niet heel veel. Ik besef goed hoe belangrijk mijn familie voor mij is en dat ik daarvan moet blijven genieten. Mijn ouders zijn begin vijftig. De tijd vliegt, en ik wil later niet denken dat ik te weinig tijd met ze heb doorgebracht."

Een Rosbergje?

De viervoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, en heeft al meerdere keren laten weten dat dit zo maar eens zijn laatste contract zou kunnen zijn. Veel fans vragen zich na de bekendmaking van het babynieuws echter af of Verstappen niet nog eerder dan dat stopt. Zelf sprak hij ook al eens de woorden "misschien ben ik dan al met pensioen", doelend op het seizoen van 2028. En het is ook geen geheim dat de Nederlander zich de laatste tijd bont en blauw heeft gestoord aan alle discussies, straffen van de FIA en akkefietjes met andere coureurs. Dus wie weet gooit Verstappen aanstaande zondag wel een Rosbergje. Wie weet zegt hij na de Grand Prix van Abu Dhabi wel, dit was hem voor mij. Het zou wel een enorme stunt zijn.

En voor wie er van houdt om een beetje sceptisch naar de situatie te kijken, zijn er wat signalen. Zo is het best opvallend dat Verstappen en Piquet er voor kiezen om het babynieuws in het laatste raceweekend van het seizoen bekend te maken, want hij weet heus zelf dat dit enorm veel media-aandacht teweeg zal brengen, terwijl Verstappen hier een hekel aan heeft. Hadden ze het een week later gedaan, was het winterstop geweest. En dan was er voorlopig geen journalist bij Verstappen in de buurt gekomen. Tel daarbij op dat Verstappen zelf heeft gezegd geen kinderen te willen zo lang hij in de Formule 1 rijdt.

Zijn er signalen?

En voor wie nog iets verder down the rabbit hole wil gaan, zijn er misschien nog wel meer signalen dat Verstappen wellicht binnenkort zijn pensioen aankondigt. Het is natuurlijk gegrond op helemaal niets, maar op social media vragen meerdere fans en ook nieuwssites zich af, of het nieuws van deze week dat de Grand Prix van Zandvoort ermee stopt na 2026, iets te maken heeft met het babynieuws van Verstappen. Weten ze daar al dat Verstappen binnen nu en twee jaar stopt, en de interesse in een race in Nederland dus ook helaas af zal nemen zonder Verstappen op de grid.

Het zou zelfs een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Red Bull Racing nog niet gebroken heeft met Sergio Pérez. De Mexicaan kent een zeer matig seizoen en het is nog niet duidelijk of hij in 2025 nog voor het team rijdt. In Abu Dhabi heeft Pérez zelf echter nog maar eens op laten tekenen dat hij volgend jaar gewoon weer van de partij is. Ook dit zou toegeschoven kunnen worden aan het een eventueel pensioen van Verstappen. Als de Nederlander stopt, is het ineens wel logisch om Pérez niet te ontslaan. Er zijn niet veel ervaren coureurs op de markt, en twee rookies bij een topteam is vragen om moeilijkheden. Wellicht dat Pérez dus daarom mag blijven zitten. Dus de grote vraag is, doet Verstappen aanstaande zondag in Abu Dhabi een Rosbergje, en zegt hij na de race dat het mooi is geweest zo?

