Nico Hülkenberg was de grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij klokte de vierde tijd in zijn Haas. Zijn prachtige resultaat is echter in gevaar. De FIA heeft een onderzoek naar de Duitser gelanceerd.

Lando Norris heeft de pole position gepakt en Oscar Piastri maakte er een één-twee van voor McLaren. Het ziet er dus goed uit voor het papajakleurige team in de strijd om het constructeurskampioenschap. Carlos Sainz kwam twee honderdsten tekort op Piastri. De held van Q3 was misschien wel Hülkenberg die regerend wereldkampioen Max Verstappen wist te verslaan voor de vierde plaats. "Ik had er al vanaf VT1 gisteren een goed gevoel over. We wisten dat een top tien zeker mogelijk was. Maar zo goed als dit? Nee, dat had ik niet verwacht. Alle topteams lijken het een beetje moeilijk te hebben. Onze auto doet het prima en onze voorbereiding is ook goed. Het was een geweldige kwalificatie voor ons", vertelt de Haas-coureur bij Sky Sports F1.

Op het matje geroepen

Het kan echter zijn dat Hülkenberg die P4 kwijtraakt en Verstappen dus een plekje opschuift. De man uit Emmerik moet zich namelijk melden bij de stewards. Hij heeft mogelijk een Alpine ingehaald in de uitgang van de pitstraat en dat mag niet volgens de officiële notities van de wedstrijdleider. De FIA gaat om 16:50 uur Nederlandse tijd met Hülkenberg om de tafel om het incident te bespreken.

