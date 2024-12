Oscar Piastri zal morgen ploegmaat Lando Norris vergezellen op de voorste startrij in de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij maakte er een één-twee van voor McLaren in de kwalificatie. Het ziet er goed uit voor het papajakleurige team in de strijd om de constructeurstitel.

Piastri zit er het hele weekend op het Yas Marina Circuit goed bij. Hij werd tweede in de tweede vrije training en stond in de derde vrije training bovenaan de tijdenlijst. McLaren is naar de seizoensfinale gekomen met een voorsprong van 21 punten op Ferrari en de strijd om de constructeurstitel is waar alle focus op zal liggen op zondag. Dan is vanaf plekken één en twee beginnen ideaal voor McLaren. Carlos Sainz klokte de derde tijd, terwijl Charles Leclerc enorme pech had. De Monegask kon al een gridstraf van 10 plaatsen verwachten voor een nieuwe batterij in de Ferrari-power unit, maar omdat er een tijd werd verwijderd door track limits, kwam hij niet verder dan P14.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Piastri is klaar om in 2025 wereldkampioen te worden'

Droomuitslag

"Het was lastig vandaag vergeleken met gisteravond", begint Piastri over het feit dat er een forse wind stond tijdens de kwalificatie. "Het duurde even voordat we de smaak te pakken hadden, maar uiteindelijk staan we er toch weer bij. Een mooi resultaat voor het team, dus daar ben ik blij mee. Ik wou dat ik nog een kans had om die laatste ronde opnieuw te doen, maar goed, P2 is nog steeds prima. En eerste en tweede voor het team is een droomuitslag momenteel. Laten we dat morgen doorzetten."

Gerelateerd