De F1 Grand Prix van Abu Dhabi gaat vandaag, op zondag 8 december, verreden worden. Lando Norris mag vanaf de pole position beginnen en wordt op de voorste startrij vergezeld door teamgenoot Oscar Piastri. Kan Max Verstappen vanaf P4 de aanval inzetten?

Het seizoen 2024 is voorbijgevlogen. De wedstrijd op het Yas Marina Circuit is de allerlaatste Grand Prix van het jaar. Verstappen verzekerde zichzelf van zijn vierde wereldkampioenschap in Las Vegas, maar de constructeurstitel moet nog beslist worden. McLaren heeft een voorsprong van 21 punten op Ferrari en hoopt voor het eerst sinds 1998 als team kampioen te worden. De laatste keer dat Ferrari bovenaan eindigde in de tussenstand was in 2008. Verstappen kan vijf zeges op rij behalen in Abu Dhabi. Hij is hier de enige winnaar geweest sinds 2020. Er staan 58 ronden op de planning. Het ronderecord staat op naam van Verstappen die een tijd van 1:26.103 klokte in 2021.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson wil naast Verstappen bij Red Bull: "Grootste uitdaging die er is"

Tijdschema zondag

McLaren was het snelst in de kwalificatie en dus vertrekken Norris en Piastri vandaag vanaf de eerste twee plekken. Carlos Sainz moest genoegen nemen met de derde plaats. Verstappen had zich als vijfde gekwalificeerd, maar schuift een positie op door de gridstraf van Nico Hülkenberg. De Haas-coureur zakt terug naar P7 op de grid vanwege het inhalen van twee andere deelnemers in de uitgang van de pitstraat. Charles Leclerc begint achteraan na het verwisselen van de batterij en een onverwachte exit in Q2.

Er is in Abu Dhabi slechts 1 procent kans op regen. Het wordt overdag 28°C, voordat het afkoelt richting de 19°C. Vooral de windstoten gaan een rol spelen tijdens de race.

Na de Arabische Formule 4 en de F1 Academy wordt de titelbeslissende wedstrijd van de FIA Formule 2 gehouden. Deze gaat om 10:25 uur Nederlandse tijd van start. Gabriel Bortoleto heeft een voorsprong van 4.5 punten op Isack Hadjar. Om 14:00 uur Nederlandse tijd begint de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste Formule 1-race van 2024.

Gerelateerd