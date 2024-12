Liam Lawson is van mening dat teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing voor hem 'de beste plek is' om zich door te ontwikkelen bij het team.

In gesprek met Motorsport.com zegt Lawson dat hij wil gaan voor het allerhoogste: teamgenoot van Verstappen worden bij Red Bull. "Het opnemen tegen Max zou natuurlijk de grootste uitdaging zijn, maar in zekere zin is dat het beste zitje om te hebben op de grid. Je leert dan direct van de beste coureur. Voor een coureur die de Formule 1 betreedt en zich ontwikkelt is dat de best mogelijke oplossing, want je hebt toegang tot zijn data van iedere sessie en je ziet precies hoe hij presteert. Ik zou dat geweldig vinden, want door die data kan ik beter worden. Ik heb met beide teams [Red Bull en Visa Cash App RB] veel tijd doorgebracht en dus ook met Max. Ik heb ook kunnen zien hoe hij werkt."

Lawson niet bezig met 2025 richting GP Abu Dhabi

Toch vinden ook Yuki Tsunoda en Isack Hadjar dat ze een plekje naast Verstappen verdienen voor 2025. Lawson stelt echter dat hij er in Abu Dhabi, het laatste raceweekend van 2024, niet mee bezig is. "Eerlijk gezegd denk ik daar niet aan. Dit weekend is heel belangrijk. We strijden om een zo hoog mogelijke plaats bij de constructeurs en dat is waar mijn blik en die van het team helemaal op is gericht. Natuurlijk is het mijn doel om in de toekomst voor Red Bull Racing te racen, maar ik heb geen idee of indicatie wanneer dat zou kunnen gebeuren. Als die kans ooit komt, dan ben ik er voor mijn gevoel klaar voor. Op dit moment ben ik echter gefocust op dit weekend."

Lawson ziet niks anders aan raceweekend GP Abu Dhabi

Volgens Lawson is aankomend weekend niet anders dan de weekenden daarvoor waarin Lawson al meedeed. "Ieder raceweekend in de Formule 1 is denk ik een evaluatiesessie. Er wordt altijd naar ons gekeken. Ik ben nog niet bevestigd voor een zitje voor volgend jaar, maar zo is het de afgelopen races telkens geweest. En iedere race is natuurlijk belangrijk. Men heeft in F1 een heel kort geheugen en er wordt vooral gekeken naar de laatste race die je hebt gereden. In Qatar hadden we een moeilijke, dus we zijn gefocust om dit weekend een betere race te hebben."

