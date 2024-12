De Grand Prix van Abu Dhabi is de 24e race en laatste race van het seizoen en voor één keer mogen de coureurs gaan strijden om de pole postion. Na de eerste drie vrije trainingen lijken de mannen van McLaren de zaakjes het beste op orde te hebben. Kan er iemand verrassen of gaat Oscar Piastri of Lando Norris er met de pole vandoor?

