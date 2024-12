Ferrari lijkt constructeurstitel te kunnen vergeten na VT3, Verstappen vierde tijd

Zaterdagochtend klokslag 11:30 stond in Abu Dhabi de allerlaatste vrije training van dit enerverende Formule 1-seizoen op het programma op het Yas Marina Circuit. De laatste sessie om te oefenen richting de kwalificatie van vandaag en het was uiteindelijk Oscar Piastri die de snelste tijd op de klokken reed.

De Grand Prix van Abu Dhabi is het slotstuk van een prachtig Formule 1-seizoen en dit weekend gaan de coureurs nog één keer voor een mooi resultaat, waarna de mannen gaan beginnen aan een welverdiende winterstop. Op vrijdag gingen de coureurs al tweemaal het circuit op om te oefenen, waar we meerdere teams zagen die snel leken te zijn. Bij Red Bull was het voorlopig nog niet geweldig allemaal, al moet worden aangetekend dat Max Verstappen zijn RB20 in VT1 afstond aan Isack Hadjar en hij zich in de tweede training vooral wat meer leek te focussen op het rijden van de long runs.

Artikel gaat verder onder video

Snel op de mediums

Tijdens de eerste twintig minuten waren het voornamelijk de wat lager geplaatste teams die naar buiten gingen om een aantal rondjes te rijden op de softs, waarna het Kevin Magnussen was die met een 1:24.470 de snelste man was. Daarna gingen de snellere teams het asfalt op. Toch bleef de tijd van de Deen, die verrassend goed was, lange tijd staan. Verstappen besloot om toch weer een wat ander programma dan de rest te rijden. De viervoudig wereldkampioen ging als één van de enige rijders op de mediums naar buiten. Toch bleek hij daar snel op te zijn, want na iets meer dan een half uur reed hij de tweede tijd op de klokken en bleek hij sneller te zijn dan Lando Norris op P3. Toch bleken die mediums wel rap te zijn, want Sainz verbeterde ook en ging naar P2.

Even later leek Verstappen aan te zetten voor een snel rondje, reed hij een paarse eerste sector, maar beleefde hij een momentje, waardoor hij zijn ronde noodgedwongen moest afbreken. Vervolgens was het Alex Albon die de snelste tijd van de sessie wist te rijden met nog iets meer dan een kwartier op de klok: 1:24.378 op de softs. Vervolgens gingen de mannen er écht even goed voor zitten richting het slot van de sessie. Sommige teams gooiden er nog een vers setje softs tegenaan om een kwalificatierun te doen en bovendien werd de baan ook steeds sneller.

Ferrari lijkt constructeurstitel te kunnen vergeten

Het was Oscar Piastri die opnieuw liet zien dat McLaren hier goed uit de verf komt met een 1:23.433, waarna Norris ook aansloot achter zijn Australische teammaat. Even later lieten de Haas-coureurs zien dat zij er ook lekker bijzitten met de vijfde en de zesde tijd. Verstappen sloot vervolgens aan achter de McLaren-mannen, maar het gat naar Piastri was toch wel een forse vier tienden. Even later hoorden we de aanstaande vader roepen dat hij wel wat problemen met de remmen had, daar moet Red Bull richting de kwalificatie toch nog even mee aan de slag. Bij Ferrari was het duidelijk dat het constructeurskampioenschap - zeker met de tien plaatsen straf voor Leclerc - een utopie is: "We zijn nergens, nergens", mopperde de Monegask op de boardradio. Piastri sloot de training als snelste af, Verstappen werd vierde.

Gerelateerd