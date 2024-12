Lewis Hamilton en Lando Norris werden op het matje geroepen na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De een zou de ander hebben opgehouden en dus hoorde de FIA de twee Britten aan om te bepalen of er een straf moest worden uitgedeeld.

Norris en Hamilton kwamen allebei in de top drie terecht tijdens de eerste trainingssessie op het Yas Marina Circuit, maar ze moesten hun meerdere erkennen in de Ferrari van Charles Leclerc, die bovenaan de tijdenlijst kwam te staan met een 1:24.321. Halverwege VT1 reed Hamilton erg langzaam richting de laatste bocht, terwijl Norris op hoge snelheid arriveerde. Het is een probleem dat we wel vaker zien hier in Abu Dhabi. De stewards lanceerden een onderzoek naar het incident.

Artikel 37.5

Hamilton zou mogelijk artikel 37.5 van het sportief reglement hebben overtreden. Daarin staat dat een coureur die onnodig een andere deelnemer ophoudt tijdens een vrije training of kwalificatiesessie, loopt het risico een gridstraf te krijgen.

De stewards zagen tijdens het onderzoek naar het incident dat Hamilton langzaam aan de linkerkant van de baan reed en dat is in de laatste bocht op de racelijn. Er kwam een andere auto de pitstraat in en dus kon de Mercedes-coureur niet naar rechts. Tegelijkertijd hield hij wel ruimte aan de binnenkant van de laatste bocht en dus had Norris zijn landgenoot in kunnen halen, maar hij koos ervoor dat niet te doen.

De conclusie is dat het simpelweg een soort van misverstand was tussen de twee coureurs en de FIA ziet het niet als onnodig ophouden. Hamilton zal dus geen gridstraf krijgen.

