Alle Formule 1-coureurs zijn voor de Grand Prix van Abu Dhabi samengekomen voor een etentje. Lando Norris besloot wat olie op het vuur te gooien en kon het niet laten om de ruzie tussen George Russell en Max Verstappen erbij te halen. De laatstgenoemde reageerde gewiekst op de post op Instagram.

Verstappen kreeg in Qatar een gridstraf, mogelijk op aandringen van Russell. De viervoudig wereldkampioen zei het respect voor de Brit te zijn kwijtgeraakt en dat hij niet dezelfde persoon voor de camera is als achter de schermen. Russell reageerde op de mediadag op het Yas Marina Circuit. "Ik ga hier niet zitten en het accepteren. Mensen worden al jaren door Max gepest." Hij beweert dat hij is bedreigd door Verstappen, die op zijn beurt weer zegt dat Russell overdrijft en dat hij een "loser" en "matennaaier" is. Het bleef heen en weer gaan. Russell denkt dat voormalig wedstrijdleider Michael Masi "had moeten vrezen voor zijn leven" als Verstappen op net zo'n "oneerlijke" manier had verloren in 2021 als Lewis Hamilton en beweert dat het Red Bull-personeel naar andere teams zou willen verhuizen door het gedrag van de Nederlander.

Ver uit elkaar zitten

Lewis Hamilton organiseerde voor de Formule 1-seizoensfinale een etentje met alle coureurs, iets wat hij ieder jaar doet. Norris kon zich niet inhouden en deelde een foto van de groep met daarbij de tekst: "Ja, de twee waar jullie aan denken, zaten zo ver weg mogelijk van elkaar als maar kon."

Verstappen reageerde slim met een emoji van een stuk vlees, in het Engels beef. Beef betekent ook ruzie.

