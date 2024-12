De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell lijkt uit de hand te lopen. De Red Bull Racing-coureur voelde zich genaaid na een gridstraf voor de F1 Grand Prix van Qatar. In aanloop naar Abu Dhabi gaat het bekvechten door. Lando Norris geniet er stiekem van, maar laat weten dat Verstappen wel gewoon eerlijk is.

Het raceweekend op het Lusail International Circuit begon rampzalig voor Verstappen, aangezien de snelheid ver te zoeken was in de RB20, totdat Red Bull een verandering maakte aan de afstelling. Plotseling was de Limburger het snelst in de kwalificatie, maar de pole position pakken deed hij niet. Na klachten van George Russell kreeg Verstappen een gridstraf voor te langzaam rijden. De viervoudig wereldkampioen voelde zich genaaid en zei in Qatar al dat hij geen respect meer heeft voor de Mercedes-coureur. "George is een matennaaier. Dat hij dit soort dingen er allemaal bijhaalt. Het is gewoon een loser. Hij liegt en plakt allerlei dingen aan elkaar die niet kloppen", zo wordt Verstappen door De Telegraaf geciteerd, nadat Russell had beweerd dat Verstappen "mij op m'n f*cking hoofd in de muur ging rammen".

Respect verliezen

Norris heeft het zelf met Verstappen aan de stok gehad dit seizoen met akkefietjes op de baan in Texas en Mexico-Stad. Toch lijkt hij zijn steun eerder aan hem te geven dan aan Russell. "Ik hoop dat ze het nooit met elkaar kunnen vinden. Ik hoop dat ze blijven vechten en ruziemaken. Het is vermakelijk om te zien", begint Norris lachend bij Sky Sports. "Maar het hangt er vanaf. Iedere coureur heeft zo zijn eigen manier om bepaalde dingen aan te pakken. Ik denk niet dat Max heeft geprobeerd hem te intimideren. Max zegt gewoon wat naar zijn mening de waarheid is. Hij zegt heel vaak gewoon waar het op staat. Echter, tegenwoordig horen mensen in het leven liever niet de waarheid. Hij is eerlijk en geeft gewoon zijn mening, en zelf vind ik dat helemaal prima. Soms ben ik het alleen niet met hem eens, maar soms ook weer wel. Zo is het leven en zo werkt het leven nou eenmaal. Daarna zet je het van je af en ga je verder. Ik heb veel respect voor Max, ik heb veel respect voor George. Maar ik zou het niet erg vinden als ze respect voor elkaar verliezen", aldus de Brit die het interview beëindigde met opnieuw een grijns op zijn gezicht.

