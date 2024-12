Max Verstappen en Kelly Piquet hebben op vrijdag bekendgemaakt dat zij in verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Hoewel de Braziliaanse natuurlijk zielsgelukkig is met het heugelijke nieuws, leeft zij ook mee met mensen die minder geluk hebben bij het in verwachting raken.

Hoewel er dit weekend voorlopig alleen plek leek te zijn voor moddergooien en negativiteit in de paddock van Abu Dhabi, kunnen we op vrijdag eindelijk weer wat leuks melden: Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is nu gebeurd en het nieuws werd op vrijdagochtend, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld.

Kelly Piquet reageert

We hoorden eerder Verstappen zelf al kort reageren op het nieuws, maar inmiddels is ook Piquet in de pen geklommen op Instagram om haar geluk duidelijk te maken. Ze is vanzelfsprekend ontzettend blij, maar leeft ook mee met mensen die minder geluk hebben: "Ik kan niet uitdrukken hoe gelukkig wij zijn", zegt de begeleid met een hartje. "Bedankt voor alle lieve en warme berichten." Vervolgens gooit ze het over een andere boeg: "Ik snap dat deze mededelingen uitdagend kunnen zijn voor mensen die al lang bezig zijn met het krijgen van een kind. Terwijl dit soort nieuws vaak een prachtig iets is, kan het ook zorgen voor gevoelens van verdriet en frustratie voor de mensen die hier problemen mee hebben. Als je daarbij hoort, stuur ik je al mijn liefde, diepste knuffels en magie", zo stelt de aanstaande moeder.

