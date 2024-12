Max Verstappen en George Russell hebben tijdens de afgelopen Grand Prix van Qatar niet bepaald een goede relatie meer en dat komt met name het gedrag door laatstgenoemde coureur. Zelfs bij het doorgaans Brits georiënteerde Sky Sports krijgt de coureur uit het thuisland nu vraagtekens te verwerken van Naomi Schiff.

Het raceweekend in Qatar zal ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het heeft allemaal te maken met wat er op zaterdag allemaal gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Overdreven de auto verliezen

Na afloop was Verstappen totaal niet te spreken over zijn Britse collega en hoewel de Nederlander het afgelopen seizoen meermaals in de clinch lag met de media uit Groot-Brittannië, lijken ze nu ook daar zijn kant te kiezen. Schiff behandelt de situatie in de Sky Sports F1-podcast: "In de kwalificatie wist George al dat er twee auto's ook op een langzaam rondje zaten. Hij zat in zijn cool down ronde, maar bereidde zijn banden voor voor de volgende ronde. Zoals al gezegd is, is dit een behoorlijk vlakke baan met veel zichtbaarheid. Je kunt dus vrij ver voor je kijken waar de volgende auto is. Het verbaasde ons dus allemaal dat George zo verbaasd was over waar Max zat en de snelheid waarmee hij naar hem toe reed. George liet meten weten dat er gevaarlijk langzaam werd gereden. Je kon goed zien dat het een soort overdreven "verlies van de auto" was. Hij rapporteerde het meteen op de radio en daarna ontstond dit hele scenario."

Dit moeten we niet willen

Volgens Schiff is dit niet de manier van werken en hoe we het als fans willen zien: "Snel naar de auto voor je rijden tijdens een langzame ronde en het eruit laten zien dat ze langzaam rijden waardoor je een fout maakt. Dat is niet wat we willen zien. We waren natuurlijk niet in het kamertje van de stewards, dus weten niet precies wat er gezegd is. We weten niet wat George gezegd heeft, we weten niet wat Max gezegd heeft. Daarom is het wel heel lastig om te weten hoe ver George is gegaan en of dat respectabel is niet. Het lijkt er in ieder geval wel op dat Max in ieder geval niks meer met George te maken wil hebben."

Gerelateerd