Nyck de Vries moet derde vrije training wegens motorprobleem overslaan

Lars Leeftink

Zaterdag 18 maart 2023 14:49 - Laatste update: 15:06

Nyck de Vries moet de derde vrije training noodgedwongen overslaan. Het team heeft voorafgaand aan de training een probleem ontdekt bij de motor van de Nederlander, waardoor hij aan het begin van de zaterdag niet in actie kan komen.

Of de Nederlander om 18:00 uur wel mee gaat doen aan de kwalificatie is afwachten, maar voor nu is het duidelijk dat het probleem zo groot is dat de Nederlander de derde vrije training moet overslaan. Vrijdag werd De Vries nog dertiende en zeventiende tijdens de trainingen en was er eigenlijk geen reden om te denken dat er een probleem was. Ook in interviews liet De Vries niet blijken dat het team een probleem tegen was gekomen, dus de kans is vrij groot dat het team er op zaterdag of in de nacht van vrijdag op zaterdag pas achter is gekomen. Hoe dan ook worden er onderdelen van de motor vervangen voor de kwalificatie, alhoewel niet helemaal duidelijk is welke onderdelen dit precies zijn of dat het om de hele motor gaat.

Artikel gaat verder onder video

De Vries in 2023

In Bahrein kende De Vries een lastige kwalificatie, maar vervolgens kon hij zich tijdens de race nog aardig naar voren rijden. Punten zaten er voor hem, en voor teamgenoot Yuki Tsunoda, toen echter niet in. Nu heeft De Vries dus te maken met zijn eerste probleem in 2023, en voor nu is het afwachten of de auto op tijd klaar gaat zijn voor de kwalificatie in Djedda. Het kost De Vries in ieder geval kostbare tijd en kilometers op een circuit waar hij nog nooit op heeft gereden.