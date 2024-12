Hoe laat begint vandaag het Formule 1-raceweekend in Abu Dhabi?

Het allerlaatste raceweekend van het seizoen gaat vandaag van start in Abu Dhabi. De coureurs krijgen twee keer zestig minuten de tijd om hun kennis over het Yas Marina Circuit weer op te frissen.

De laatste race van het Formule 1-seizoen wordt traditiegetrouw verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De peperdure baan werd in 2009 uit de grond gestampt en is gelegen op Yas Island, aan de oostkant van de miljoenenstad. Het circuit voert de coureurs over 5.281 kilometer asfalt en telt in totaal zestien bochten en twee DRS-zones. De race van aankomende zondag wordt over 58 ronden verreden, wat de totale raceafstand naar 306,183 kilometer brengt.

Wat staat er nog op het spel?

Max Verstappen veroverde in 2021 zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi, maar dit keer staat er iets anders op het spel: het constructeurskampioenschap. Red Bull Racing doet niet meer mee om de titel bij de teams, maar McLaren heeft goede papieren om voor het eerst sinds 1998 bovenaan het klassement te eindigen. Ferrari is de enige formatie die nog roet in het eten kan gooien. Dan moet de Italiaanse grootmacht echter meer dan 20 punten in zien te lopen. Geen gemakkelijke klus.

OOK INTERESSANT: Hoe kan McLaren in Abu Dhabi het constructeurskampioenschap in de Formule 1 winnen?

Tijdschema voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Vrijdag 6 december

10:30 uur: Eerste vrije training

14:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 7 december

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie GP Abu Dhabi

Zondag 8 december

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi

