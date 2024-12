Red Bull Racing is momenteel nog bezig met het beslissen over de toekomst van Sergio Pérez in F1, maar achter de schermen lijkt het allang duidelijk te zijn wie in 2025 waar gaat rijden en zou het weekend Abu Dhabi amper meer invloed gaan hebben.

Dit lijkt een verspreking van Isack Hadjar tijdens het weekend van de Grand Prix van Qatar namelijk te suggereren. Hadjar, onderdeel van Red Bull, eindigde afgelopen weekend op P2 achter Paul Aron en voor titelconcurrent Gabriel Bortoleto. Aron is volgend seizoen reservecoureur bij Alpine, terwijl Bortoleto bij Kick Sauber zijn debuut in F1 gaat maken. Voor Hadjar, die dit seizoen indruk maakt in F2, was de toekomst nog niet duidelijk. Tenminste, zo leek het.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over motivatie richting GP Abu Dhabi: "Iedereen is toe aan vrije tijd"

Toekomst Pérez

Pérez, die eerder dit seizoen nog een contract tekende bij Red Bull Racing, is zelfs na waarschuwingen van teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko niet beter gaan presteren. Sterker nog, het is eigenlijk alleen maar minder geworden. Geruchten deze week geven al aan dat Pérez na dit seizoen geen coureur van Red Bull meer is. De vraag is vervolgens wie zijn vervanger gaat zijn bij Red Bull en wie er bij Visa Cash App RB gaat rijden. Valtteri Bottas en Franco Colapinto worden als enige coureurs buiten Red Bull genoemd, maar de kans is vrij groot dat het coureurs van Red Bull zelf gaan zijn die naast Max Verstappen de drie andere stoeltjes in gaan vullen.

Hadjar verspreekt zich in Qatar

Hadjar leek tijdens de persconferentie na zijn tweede plaats in Qatar al iets te verklappen over zijn eigen toekomst. Als hij wordt gevraagd naar zijn toekomst, vergeet hij even dat hij dit nog geheim zou moeten houden. "Ik bedoel, het is overduidelijk al bevestigd. Of: het moet nog bevestigd worden", probeert Hadjar zich snel te herstellen. "Ik kan natuurlijk niks zeggen. Ik kan jullie letterlijk niet vertellen wat ik ga doen volgend jaar omdat het nog niet officieel is." Het is echter al te laat. Bortoleto vraagt vervolgens verrast dat hij het dus al weet. "Als ik zeg dat ik het weet, dan weten jullie wat er aan de hand is." Hadjar lijkt dus zijn rol al te kennen voor 2025, wat zou betekenen dat er ook over het tweede stoeltje bij Red Bull al een beslissing genomen is. Als we de geruchten mogen geloven, gaat het tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson en zal Hadjar bij Visa Cash App RB de plek van de vertrekkende coureur over gaan nemen. Iwasa zou dan dus buiten de boot vallen.

Gerelateerd