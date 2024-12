Ferrari: "Helemaal geen zorgen" over recente Hamilton-vorm

Lewis Hamilton verkeert momenteel niet in de beste vorm van zijn carrière, maar Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt zich hier absoluut geen zorgen om. Vasseur kent Hamilton al meer dan twintig jaar, en heeft er al het vertrouwen in dat de zevenvoudig wereldkampioen zich weer van zijn beste kant zal laten zien. Hamilton wist twee Grands Prix te winnen in 2024, maar is in de tweede seizoenshelft ondergesneeuwd door de indrukwekkende George Russell.

Hamilton gaat in 2025 na twaalf jaar trouwe dienst in Brackley de overstap maken naar Ferrari, waar hij van kinds af aan al wilde rijden. Het zal de eerste keer zijn voor de Brit, ook van zijn tijd voor de Formule 1, dat hij buiten zijn thuisland werkachtig zal zijn. Hij zal daar samen met Charles Leclerc Ferrari aan haar eerste kampioenschap sinds 2008 moeten gaan helpen - tenzij het Italiaanse team in Abu Dhabi het gat van 21 punten met McLaren nog kan dichten op zondag. Hamilton verkeert op het moment in de slechtste vorm van zijn carrière, maar zowel Mercedes als Ferrari trekken hier hun schouders bij op.

Artikel gaat verder onder video

Maak me helemaal geen zorgen

Fred Vasseur heeft in de Formule 3 al samengewerkt met Hamilton, en zal precies twintig jaar later opnieuw de teambaas gaan worden van de dan 40-jarige coureur. In Qatar kende Hamilton wederom een ondermaatse race. Hij kreeg penalties voor een valse start en voor het te snel rijden in de pitstraat, en bovendien een lekke band die betekende dat hij buiten de punten eindigde in de chaotische race. Hamilton zei in Qatar ook dat hij 'simpelweg niet meer snel is'. Toch houdt Ferrari het hoofd koel over de toekomstige samenwerking met hem. “Helemaal niet," zo reageerde Vasseur over de opmerking van Hamilton. "Kijk maar naar de 50 ronden die hij reed in Vegas. Starten op P10, finishen op de versnellingsbak van Russell, ik maak me helemaal geen zorgen.”

Je uit je emoties en dat mag

De andere kant van de medaille is dat Mercedes zich nu door de laatste races moeten loodsen samen met Hamilton. De Mercedes-Hamilton heeft 82 overwinningen, zes coureurskampioenschappen en acht constructeurstitels opgeleverd en is daarmee de meest succesvolle samenwerking ooit, maar teambaas Toto Wolff wist dat 2024 een moeilijk jaar ging worden. “Toen hij aan het begin van het seizoen de beslissing nam om te vertrekken, wisten we dat het een hobbelig jaar zou worden en dat is heel normaal. Hij weet dat hij ergens anders heen gaat. Wij weten dat onze toekomst bij Kimi [Antonelli] ligt en om dan door de ups en downs heen te gaan en het toch bij elkaar te houden - ik denk dat dat iets is wat we bereikt hebben. Nu zie je van die hele slechte races. Het is duidelijk dat hij zijn hart op de tong draagt. Je uit je emoties en dat is absoluut toegestaan. Het is oké."