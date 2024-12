Christian Horner begrijpt nog altijd weinig van de gridstraf van één plaats die Max Verstappen opgelegd kreeg in Qatar. De Red Bull Racing-teambaas vermoedt dat deze beslissing het gevolg was van het "hysterische" gedrag van George Russell.

Max Verstappen kreeg na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar een gridstraf van één plaats, omdat hij onnodig langzaam zou hebben gereden tijdens zijn opwarmronde. Op beelden was te zien hoe George Russell - ook tijdens een opwarmronde - op hogere snelheid op de Nederlander af kwam, en hierdoor even uit moest wijken. Verstappen ving de race na het uitdelen van de straf aan vanaf P2, terwijl George Russell doorschoof naar pole position.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen woedend

Verstappen was witheet en draaide er tegenover de pers niet om heen in Qatar. "Ik vond het gewoon belachelijk hoe hij [Russell] mij een penalty wilde aansmeren", klonk het onder andere. "Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met hem zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben."

OOK INTERESSANT: Verstappen witheet na ruzie met Russell: "Hij kan maar beter oprotten!"

Horner over "hysterische" Russell

Ook Christian Horner denkt er het zijne van: "Ik denk dat de penalty vooral gebaseerd was op de hysterie van George", citeert Motorsport.com. "Hij was het hele weekend aardig hysterisch. Het is jammer. Daar zat weinig sportiviteit bij, denk ik." De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Max was erg teleurgesteld. Als je er objectief naar kijkt, zie je mogelijk dat George in zijn langzame ronde met twee langzame auto's misschien iets te snel reed. Misschien reed hij wel roekeloos. Het was frustrerend dat we een penalty kregen.

Gerelateerd