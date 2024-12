Het was zondag tijdens de Grand Prix van Qatar een regen aan straffen vanuit de wedstrijdleiding, waarbij ook George Russell vlak na het vallen van de vlag nog vijf seconden straf kreeg. Dat deed hem overigens geen enkele pijn, waardoor Olav Mol zich afvraagt of er geen andere straffen moeten volgen in zo'n situatie.

De Grand Prix van Qatar werd een race waarin het zweet ongetwijfeld op het voorhoofd van de stewards in de kamer van de wedstrijdleiding was verschenen. Om de haverklap moest de leiding van de race wel anticiperen op iets dat er op de baan gebeurde en er werden grote aantallen straffen uitgedeeld aan de rijders. De tien seconden straffen, stop and go-penalty's en drive throughs vlogen je om de oren en ook na afloop van de 23e race van dit seizoen moest men nog een aantal knopen doorhakken over eventuele straffen.

Papiertje

Vlak na het vallen van de vlag kreeg ook Russell nog een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek wegens een overtreding tijdens de safety car-situatie. De Brit had echter een voorsprong van zeven seconden op Pierre Gasly op zak, waardoor de "straf" hem geen enkele pijn deed. Voor Mol is het dan ook duidelijk dat het strafsysteem van de FIA op de schop moet: "Je geeft in mijn optiek helemaal geen straf. Waar straf je hem dan mee? Met een papiertje, iets dat dus geen gevoel geeft. Hij doet iets dat niet mag, dat zou gevolgen moeten hebben", zo stelt de commentator in het Race Café.

Alle straffen op de baan

Mol vervolgt: "Dan kunnen ze beter een straf uitdelen die je één plaats kost. Dat is tenminste een straf. Ik zou het veel beter vinden om alle straffen op de baan te laten gebeuren. Je krijgt één positie of twee posities straf. Dan ben je van al het gesodemieter met dikke papieren en dergelijke af." Renger van der Zande sluit zich aal bij zijn tafelgenoot: "Het is voor de fans ook veel duidelijker. Op de baan haal je in en zo kom je over de finish." Rob Kamphues stipt aan dat het misschien allemaal wel meeviel wat Russell deed: "Hij heeft in ieder geval iets niet goed gedaan, want anders hoef je hem ook niet te straffen", besluit Mol.

