De data van vrijdag voorspelt een spannende Grand Prix van Saoedi-Arabië

Het hogesnelheidscircuit van Djedda met zijn unieke baankarakteristieken onder het kunstlicht belooft een ander beeld te geven dan de dominantie van Red Bull in Bahrein, maar was dat ook zo? GPFans duikt in de data van vrijdag om meer te weten te komen.

Het Jeddah Corniche Circuit heeft enkele unieke kenmerken in vergelijking met Bahrein. Terwijl Sakhir een meer baan is waar de tractie een dominante factor speelt en dus een 'rear tire limited' circuit is, is Jeddah precies het tegenovergestelde. Het circuit in Saoedi-Arabië staat bekend om de snelle bochten en tijdens de vrije trainingen was al te zien dat een foutje in een klein hoekje zit.

Inhaalmogelijkheden

Jeddah heeft vooral snelle bochten met een gemiddelde snelheid van 254 km/u, waardoor het een circuit is waar veel druk op de voorbanden liggen en dit is omdat de coureurs door de snelle bochten sturen, waardoor er veel energie door de voorbanden gaan. Bovendien is de baanevolutie tijdens de kwalificatie hoog en dat betekent dat degene die het laatste rondje neerzet, ook beschikt over de beste omstandigheden. Wat betreft de inhaalmogelijkheden zijn we verwend geraakt met de eerste twee edities van de race in Djedda. Vooral de eerste bocht, maar ook bocht 13 en 27 bieden de beste kansen om een inhaalpoging in te zetten. Hieronder de speed trap van het circuit.

Kwalificatiesimulaties

De enige echte uitdagers van Red Bull voor de pole position lijken de Aston Martins te worden, terwijl Ferrari besloot hun motoren iets terug te draaien en wellicht was het team uit Maranello zelfs aan het sandbaggen. Hieronder de Hot Lap Analysis van de tweede vrije training van Max Verstappen en Fernando Alonso, gevolgd door hun mini-sectoren.

Verstappen heeft de overhand op Alonso als het neerkomt op de snelheid op de rechte stukken, maar dit lijkt vooral een keuze te zijn in de afstelling. De titelhouder kan daarnaast nog net iets meer tijd vinden in bocht 15, want daar lijkt hij iets meer van zijn gas af gegaan te zijn, ten opzicht van Alonso. De Spanjaard maakte vervolgens weer een foutje in bocht 22, zoals velen dit weekend, en daar had hij de hele derde sector last van. Mocht Red Bull haar ware potentie op vrijdag hebben getoond, dan kan er dus een echt gevecht met Aston Martin komen om de pole position.

The driving behind the data 📊



Longruns

Hier zien we hoe de hoofdrolspelers er vrijdag tijdens hun langere runs uitzagen, om een idee te krijgen hoe hun racetempo zich verhoudt tot dat van zondagavond. De rondetijden zijn niet in minuten weergegeven, maar in seconden.

Bandenstrategie

Wat de bandenstrategie betreft, heeft Pirelli dezelfde compounds als vorig jaar meegenomen. Iedereen verwacht dat een éénstopper de snelste manier is met de lage bandendruk op dit circuit, ook al kan er graining gaan vormen op de voorbanden. Pirelli heeft overigens zaterdagochtend medegedeeld dat de bandendruk iets omhooggaat. Zo gaan de voorbanden van 22.5 psi naar 23.5 psi en de achterbanden gaan van 21 psi naar 22 psi en vermoedelijk heeft het Italiaanse bandenmerk dit gedaan na terugkoppeling van de coureurs.

Vorig jaar werd de strategie gedomineerd door een medium-hard tactiek of een hard-medium tactiek. De softbanden werd niet of nauwelijks gebruikt en ook dit jaar lijkt dat dezelfde kant op te gaan.