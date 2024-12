Wolff over complottheorieën Hamilton: "Jullie zijn idioten! Niemand leest wat je schrijft"

Lewis Hamilton (39) kende in Qatar wederom een teleurstellend weekend. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet tot het gewenste resultaat, terwijl teamgenoot George Russell (26) consequent vooraan meedeed. Het deed de complottheorieën weer oplaaien dat Mercedes bewust de auto van Hamilton langzamer zou afstellen om Russell er beter uit te laten zien.

Hamilton vertrekt na dit seizoen bij Mercedes en zal zijn carrière vervolgen bij Ferrari. Russell moet het team dan gaan dragen, want hij krijgt de relatief onervaren Kimi Antonelli als teamgenoot. En dat dragen gaat Russell de laatste weken goed af, want de Brit verkeert in topvorm. Russell doet consistent bovenin mee en presteert doorgaans beter dan Hamilton. Dit heeft echter de geruchten weer doen oplaaien dat Mercedes de auto van Hamilton bewust langzamer heeft afgesteld dan die van Russell, zodat laatstgenoemde er dan beter uit komt te zien. En deze verhalen doen niet voor het eerst de ronde.

Artikel gaat verder onder video

Piastri baalt van resultaat McLaren: "Weet niet waar Norris die straf voor kreeg"Lees meer

Wederom geluiden van sabotage bij Hamilton

Tijdens de Grand Prix van Spanje dit jaar werd er een anonieme mail rondgestuurd in de paddock, waarin stond dat Hamilton zou worden tegengewerkt door Mercedes. De Duitse renstal reageerde destijds woedend en stelde de politie in te schakelen om de anonieme afzender te achterhalen. Vervolgens bleef het lange tijd stil, maar nu verschijnen er wederom berichten - ditmaal op social media - dat Hamilton tegengewerkt wordt door de Zilverpijlen. Ook nu is Mercedes weer woest, zo wordt duidelijk als teambaas Toto Wolff reageert op de - wat hij noemt - complottheorieën.

Wolff haalt uit naar "idioten"

"Ik heb de berichten nooit gelezen, ik hoor alleen dat er onzin verschijnt. Nu kunnen we lang praten over hoe giftig de omgeving van social media is, waarvan ik altijd heb gezegd dat je daar vanachter je scherm een account kunt openen en dan deze berichten kunt schrijven", zo zegt Wolff tegen de media in Qatar. "Ik vraag me af wie er uberhaupt tijd heeft om te reageren. We houden van onze fans. Ze dragen bij aan wat we zijn en die anderen geloven dat ze gekke, verzonnen complotverhalen moeten maken. Het boeit me niet, het zijn gewoon idioten."

Jullie verstoppen je achter een beeldscherm

Wolff vervolgt: "Mijn bericht aan degenen die voelen dat ze dit moeten schrijven zou zijn: 'Niemand leest wat jij schrijft'. Je verstopt je achter een scherm ergens in de bergen en voelt dat je iets wil schrijven wat puur voor jezelf is en hooguit voor een paar gekken die met jou de interactie aan willen gaan."

Gerelateerd