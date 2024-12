Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft na het raceweekend in Qatar, weinig respect meer over voor George Russell, die hem in zijn ogen een straf heeft aangenaaid. De Nederlander hekelt vooral de houding van de Mercedes-coureur, die tegen hem een ander verhaal vertelde, als voor de stewards en dat is niet de eerste keer dit seizoen.

Verstappen verloor zaterdag uren nadat de vlag van de kwalificatie was gevallen, de pole position aan Russell. Laatstgenoemde maakte zich in Q3 op voor zijn snelle run, evenals Verstappen. De Nederlander nam even wat gas terug om de coureurs voor zich wat ruimte te gunnen en precies op dat moment ging Russell juist aanzetten. Uiteindelijk moest de Mercedes-coureur eventjes uitwijken en kwam hij op 55 duizendsten van een seconde de pole position tekort. Die kreeg hij echter wel later toebedeeld, nadat hij verklaarde dat Verstappen hem, in zijn opwarmronde, had opgehouden. De Nederlander kreeg voor het 'onnodig' te langzaam rijden een gridstraf van één plek, ook werd er een strafpunt uitgedeeld.

Verstappen heeft respect verloren

Het hekelde Verstappen vooral dat Russell in zijn gezicht het momentje wel begreep, maar voor de stewards een heel ander verhaal ophield, waardoor de Limburger werd bestraft. "Ik vond het gewoon belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem", zo verklaarde de viervoudig kampioen bij Viaplay.

Alonso had soortgelijke ervaring met Russell

Toch is het niet de eerste keer dat deze kritiek op Russell wordt gegeven. Daarvoor moeten we terug naar de Grand Prix van Australië, waar Russell het in de slotfase van de race aan de stok had met Fernando Alonso. De Spanjaard was zijn positie aan het verdedigen en remde ingaande bocht zes iets eerder af, maar daar had Russell niet op gerekend, die even later van de baan schoof en zijn wedstrijd zag eindigen. In het interview na afloop van de race verklaarde Russell nog of het leek of Alonso problemen had en daardoor afremde, maar Auto Motor und Sport stipt het verhaal aan waardoor Alonso straf kreeg: "Voor de sportcommissarissen vertelde Russell een ander verhaal. Vanuit zijn perspectief was Alonso's manoeuvre onberekenbaar, wat hem verraste en de afstand tot de Aston Martin zo snel verkleinde dat hij bij apex van de bocht neerwaartse druk en daarmee de controle over zijn auto verloor. Er was geen contact tussen de Mercedes en de Aston Martin." De Spanjaard kreeg uiteindelijk een tijdstraf van twintig seconden en Russell noemde het geheel potentieel erg gevaarlijk, iets wat ook in Qatar een argument was.

