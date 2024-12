Pérez wijst naar oorzaak DNF: "Behoorlijk teleurstellend om zo te eindigen"

Sergio Pérez kon de Grand Prix van Qatar niet afmaken nadat de Mexicaan bij de tweede herstart achter de Safety Car controle verloor over zijn RB20. Pérez heeft inmiddels uitgelegd dat de aandrijving van zijn Red Bull het simpelweg begaf, waar hij zelf niks aan kon doen. Zo vertrekt de 34-jarige coureur van het Lusail International Circuit zonder punten, maar toch ziet hij positieve aspecten van het weekend.

Pérez wist voor de tweede keer in negen kwalificatiesessies Q3 weer eens te bereiken op zaterdag, en begon de race op de negende plek. Na de eerste Safety Car baande hij zich naar voren, en stond vijfde, achter de Ferrari van Charles Leclerc. Nadat de Safety Car voor een tweede keer nodig was in de tweede helft van de Grand Prix, spinde Pérez opeens tijdens de herstart. Hij kreeg de RB20 niet meer aan de praat, en moest zich terugtrekken van de race. Pérez heeft in de laatste vier Grand Prix-weekenden, inclusief twee sprints, slechts twee punten gescoord, en mede hierdoor is Red Bull nu uit de strijd voor het constructeurskampioenschap.

Overdelivery en aandrijving verloren

Aan zijn DNF in Qatar kon Pérez echter niets doen. Het is de vierde keer dat hij een race niet wist af te maken in 2024, maar voor het eerst kwam dit niet door een crash. “Het zag er op dat moment goed uit voor mij," zo vertelde de Mexicaan, "ik lag op P5 en we deden mee voor het podium. Toen ik de band aan het opwarmen was en me klaarmaakte voor de herstart, kreeg ik een enorme overdelivery toen ik het gas intrapte bij het uitkomen van bocht 12. Met koude banden kon ik het niet onder controle houden, het betekende in feite dat ik de auto en daarna de aandrijving verloor. Het is behoorlijk teleurstellend om zo te eindigen."

Geen geweldig seizoen geweest

Pérez verkeerde dus in goede vorm voor zijn DNF, en hij wil dan ook de positieve aspecten meenemen naar de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. "Er waren dit weekend een aantal positieve signalen met betrekking tot de prestaties en ik denk dat we dit weekend veel van de auto hebben geleerd en een goede richting hebben gevonden. Ik denk dat het seizoen voor mij niet geweldig is geweest, er waren veel ups en downs en we hebben een paar dingen te evalueren. We zitten er als team allemaal samen in en we proberen ons seizoen weer op de rails te krijgen. Hopelijk lukt dat in Abu Dhabi en kunnen we een sterk weekend neerzetten.”

