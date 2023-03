Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle is ervan overtuigd dat Fernando Alonso na een aantal jaren van droogte in 2023 weer eens een zege gaat pakken. De AMR23 is al een bewezen podiumkandidaat en met een gelukje zit een overwinning er wellicht ook in.

De Spanjaard behaalde bij zijn debuut voor het team uit Silverstone een sensationele podiumplaats tijdens de Grand Prix van Bahrein. Alonso, 41 jaar oud, wil zijn twee wereldkampioenschappen nog steeds uitbreiden en teambaas Mike Krack noemt zijn energie en motivatie "aanstekelijk". Of de Spanjaard daadwerkelijk kan gaan strijden voor zijn derde titel, daarvoor is hij afhankelijk van het gegeven materiaal, maar aan de motivatie zal het niet liggen.

Overwinning pakken

Voordat Alonso kan denken aan een eventuele derde wereldtitel, moet Aston Martin eerst een winnende auto produceren. Brundle verwacht dat Alonso dit jaar de eerste overwinning sinds de Grand Prix van Spanje in 2013 zal gaan pakken. Bij Sky Sports F1 vertelt hij: "Er zal dit jaar wel iets gaan gebeuren, zonder twijfel. Het [AMR23 red.] is een goede auto en hij is in topvorm." De Aston Martin was in Bahrein op Red Bull Racing na het snelste team en in Djedda zal te zien zijn of de renstal die lijn kan doortrekken.

Sleutel ligt bij ontwikkelingstijd

Het team eindigde vorig jaar als zevende in het eindklassement en kan daardoor rekenen op meer ontwikkelingstijd dan Red Bull, Ferrari en Mercedes. Daar ligt volgens Brundle dan ook de sleutel: "Ze hebben veel ontwikkelingscapaciteit in dat team door het jaar heen bij Aston Martin. Ze zouden die auto kunnen blijven ontwikkelen, meer dan anderen die minder tijd in de windtunnel hebben, minder tijd in de digitale windtunnel." Al met al is de conclusie volgens Brundle duidelijk: "Als Alonso een race wint dit jaar, dan ben ik totaal niet verbaasd."