Sergio Pérez beleeft een absoluut horrorseizoen in de Formule 1 en de druk op de Mexicaan wordt alsmaar groter en groter. Christian Horner heeft ook na de race in Qatar weer kritiek uitgesproken, maar lijkt nu de bal bij de onder vuur liggende routinier te leggen om serieus na te denken over zijn toekomst.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Qatar was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Zwaar jaar

Toch heeft Pérez natuurlijk nog in principe het zitje voor 2025 en zou het Red Bull een flinke smak geld kosten om de Mexicaan voortijdig uit zijn contract te zetten. Bovendien verliest men in dat geval ook een bak aan Mexicaanse sponsoren, wat ook weer in de tientallen miljoenen op kan lopen. Een lastig parket voor de Oostenrijkse renstal, die toch meer en meer lijkt te beseffen dat men met Pérez in de gelederen een niet te winnen oorlog voert op de baan, daar de Mexicaan week in, week uit zwaar tegenvalt. "Kijk, Checo heeft een heel zwaar jaar gehad. De tussenstand zegt natuurlijk genoeg. We focussen ons op het supporten van hem tot de finishvlag in Abu Dhabi. Het is duidelijk geen fijne situatie voor Checo", vertelt Horner tegenover de media in Qatar.

Eer aan zichzelf houden?

Horner vervolgt: "Hij is oud en wijs genoeg om te weten wat de situatie is. Laten we zien hoe het ervoor staat in Abu Dhabi." Vervolgens lijkt de toch enigszins wanhopig klinkende Horner er bij Pérez op aan te dringen om de eer aan zichzelf te houden: "Ik ga Checo zijn eigen beslissingen laten nemen. Niemand zal hem iets forceren. Ik ga hem zelf laten...", zo besluit hij die laatste zin niet af te maken. "Het is geen fijne situatie waarin hij zit. We gaan door naar het einde tot Abu Dhabi en dan zien we het wel."

