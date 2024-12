Horner zag Verstappen-irritatie door Russell: "Die motivatie nam hij mee naar de race"

Christian Horner heeft onthuld dat hij voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar al zag dat Max Verstappen bovengemiddeld gemotiveerd was door zijn akkefietje met George Russell. Verstappen meent dat hij zijn gridstraf van één plaats kreeg door Russell, die stellig was in de coureursbijeenkomst dat de Nederlander bestraft moest worden.

Enkele uren nadat Verstappen als achtste eindigde in de sprintrace, stond de 27-jarige coureur opeens op pole position op het Lusail International Circuit. Hij was een halve tiende sneller dan Russell, maar de Brit haalde aan dat Verstappen hem zou hebben gehinderd tijdens zijn opwarmronde. Geen van beide coureurs was bezig aan een vliegende ronde, maar toch kreeg Verstappen een gridstraf voor het hinderen, hetgeen hem zeer ontevreden maakte. Dit motiveerde hem alleen maar meer om op vooraan de eerste bocht uit te komen, zo denkt Horner, die aan Verstappen zag dat hij geïrriteerd was door de Mercedes-coureur.

Motivatie nam hij mee naar de race

Verstappen startte vanaf de 'vuile' kant van de grid - dat wil zeggen, waar niet de racelijn is - maar kwam toch snel voorbij aan Russell, die hoopte op twee opeenvolgende overwinningen na vorige week een zege te boeken in Las Vegas. Horner wist dat dat nooit ging gebeuren, als het aan Verstappen lag. “Hij was geïrriteerd door George en de manier waarop het gisteren ging voor de stewards. En die motivatie nam hij mee naar de race,” zei Horner bij Sky Sports F1. "Het was duidelijk dat hij supergemotiveerd aan de start stond van deze race."

Ging te ver op zaterdag

Verstappen heeft zelf geen blad voor de mond genomen met zijn kritiek op Russell, maar Horner analyseert de race - en de ruzie - met meer nuance. "Hij had een geweldige start en in die hele fase van de eerste, tweede en derde versnelling ging hij de enige auto zijn die aan de leiding uit bocht 1 zou komen. Ik denk dat je kon merken dat George dat ook voelde. Ik denk dat er een moment was tussen de twee op de trailer toen ze over het circuit reden [tijdens de drivers' parade], dat Max voelde dat het gisteren iets te ver ging.”

