De F1 Grand Prix van Qatar bleek een chaotische achtbaan te zijn, maar wel een achtbaan die Charles Leclerc achter Max Verstappen op de tweede plaats afsloot. De Monegask was blij na afloop.

De Monegask profiteerde van een tien seconden straf van Lando Norris, die niet langzamer was gaan rijden onder de gele vlag. Leclerc liep zo in bij de coureurs op Norris voor P2 en met Ferrari bij de constructeurs ten opzichte van McLaren. Na afloop was hij blij met zijn tweede plaats. "Ik ben erg blij. Ik had meteen getekend voor het resultaat van vandaag. Zeker na een weekend zoals dit weekend en een circuit zoals dit. De kwaliteiten van onze auto passen niet echt goed bij dit circuit. We wisten dat het een lastig weekend zou gaan worden ten opzichte van McLaren, maar we hebben het voor elkaar gekregen om punten van hun voorsprong af te snoepen. Het zal strijden worden om het kampioenschap tot volgende week in Abu Dhabi."

Leclerc over klapbanden Sainz en Hamilton

Leclerc wordt ook gevraagd naar de situatie omtrent de klapbanden van teamgenoot Carlos Sainz en Mercedes-coureur Lewis Hamilton. "Ik weet eerlijk gezegd niet of het rommel op de baan was of dat het de kerbs waren zoals ze op dit circuit zijn. Ik hoopte eerlijk gezegd zelf dat ik geen lekke band zou krijgen. Ik bleef aan de linkerkant van de baan en gelukkig had ik er geen last van. Het is jammer voor Carlos [Sainz], maar het is nog steeds een positief weekend voor ons."

