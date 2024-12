De start van de F1 Grand Prix van Qatar bleek een chaotische te zijn. Er waren crashes en zelfs een coureur die voor de race überhaupt begonnen was al onderzocht werd. Daarnaast begon Max Verstappen ook goed.

Voordat de race überhaupt begonnen was, kreeg Oscar Piastri het al voor elkaar om in beeld te komen van de stewards van de FIA. Hij had Lewis Hamilton afgesneden in de pitstraat voordat de race ook nog maar in de buurt kwam van beginnen. De FIA gaat na de race beslissen over of Piastri een straf zou moeten krijgen.

Goede start Verstappen, crash Williams

Bij de start veroverde Verstappen snel zijn eerste plaats, die hem via een straf door de FIA werd afgenomen, op George Russell voordat de safety car naar buiten kwam. Deze kwam naar buiten wegens een crash in de eerste bocht. Nico Hulkenberg raakte de controle over zijn auto kwijt, waarna Esteban Ocon hem raakte en de Fransman vervolgens Franco Colapinto meenam. Voor Ocon en Colapinto was de race na de eerste bocht al voorbij. De FIA besloot geen straffen uit te delen of een onderzoek uit te voeren.

Iedereen behalve Hulkenberg was op de hards gestart. Tsunoda won vijf plekken en was bij de start de grote winnaar. Ook Lance Stroll zou na tien rondjes en het nemen van zijn tien seconden straf op moeten geven na een botsing met Alex Albon en een DNF achter zijn naam krijgen. De FIA onderzocht ook dat incident, net zoals dat Lewis Hamilton werd onderzocht voor een valse start. Hij kreeg daar vijf seconden straf voor. Tot slot kreeg Liam Lawson ook nog een tijdstraf voor het veroorzaken van een botsing met Valtteri Bottas.

LAP 2 / 57



⚠️ SC DEPLOYED ⚠️



Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1.



The Haas has a puncture, the others are out 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

LAP 2 / 57



Further round the lap, Stroll also pitched the other Williams of Albon into a spin, but both continue.#F1 #QatarGP pic.twitter.com/izIhLOi6vj — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

