Sophie-Marie 'Sophie' Kumpen (50) en Victoria Verstappen (25) zijn dit weekend aanwezig bij de Grand Prix van Qatar en dat is voor Max een positieve stimulans, al heeft zijn moeder hem wel verteld dat ze misschien ongeluk bracht. Wellicht had ze gelijk, want Verstappen verloor zijn pole position.

We zien ze niet ieder weekend op het circuit, maar in Qatar zijn ze erbij: moeder Sophie en zus Victoria. De twee vrouwelijke steunpilaren voor Verstappen houden zich normaliter wat meer - in tegenstelling tot vader Jos - op de achtergrond, maar zo af en toe verschijnen ze in de paddock om Max van de nodige steun te voorzien. Die steun resulteerde nog niet in het gewenste resultaat tijdens de Sprint-sessies. De kwalificatie en sprintrace liepen uit op een teleurstelling voor Verstappen, die naderhand dan ook van z'n moeder te horen kreeg dat ze misschien ongeluk bracht.

Moeder Verstappen zegt ongeluk te brengen

"Maar dat [ongeluk brengen, red.] valt dus allemaal wel mee", zo glimlachte Verstappen kort nadat hij zijn RB20 op pole had weten te zetten tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace. Normaal gesproken brandt zijn moeder altijd een kaarsje voor hem voorafgaand aan een raceweekend, maar dat had ze nu niet gedaan. "Dat kaarsje branden moeten we misschien nog even doen", zegt Verstappen. "Al is het hier denk ik moeilijk om een kerk te vinden... Dat wordt een lastig verhaal."

Verstappen verloor pole position voor Grand Prix

Of zijn moeder echt ongeluk brengt, valt natuurlijk te betwijfelen, maar het feit is wel dat Verstappen kort daarna te horen kreeg dat zijn pole position is afgepakt. De Red Bull-coureur werd gestraft voor het te langzaam rijden tijdens de laatste fase van de kwalificatie, waardoor George Russell in de ankers moest.

Verstappen op padelbaan met familie

Los van deze teleurstelling, geniet Verstappen wel van de aanwezigheid van zijn moeder en zusje in Qatar. Het drietal stond al samen op de padelbaan en daar kreeg Verstappen flink om de oren. "Ja, competitie zit wel in de familie. Ik ben ook fanatiek, maar ik heb wat meer talent in een raceauto dan op de padelbaan", zo lacht hij.

