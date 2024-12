Verstappen over actie Norris: "Interesseert me verder helemaal niks"

Lando Norris gaf tijdens de Sprint in Qatar de overwinning cadeau aan teamgenoot Oscar Piastri en dat zorgde voor de nodige vraagtekens. Max Verstappen werd geconfronteerd met dit moment en werd naar zijn mening gevraagd. De Red Bull-coureur wilde er echter niet te veel woorden aan vuil maken.

Het was een opvallend moment tijdens de Sprint in Qatar afgelopen zaterdag. Norris vertrok de korte race vanaf pole position en wist deze positie de gehele wedstrijd met succes vast te houden. Piastri nam op zijn beurt de tweede plek over van George Russell, maar had moeite de Mercedes-coureur vervolgens achter zich te houden. Norris schoot zijn teamgenoot te hulp en gaf hem rondenlang DRS. Norris had echter nog meer cadeautjes voor Piastri in petto, want op eigen initiatief besloot hij in de laatste bocht van de laatste ronde de zege te schenken aan zijn Australische collega. En dat terwijl het team over de boordradio zei dat ze niet van positie moesten wisselen. Norris deed dit toch en dat zorgde voor de nodige verbazing. Wat vindt Verstappen hier eigenlijk van?

Verstappen: 'Norris? Kunnen we beter niet over hebben'

Verstappen, die zelf als achtste over de streep kwam, kreeg in eerste instantie niet mee dat Norris de overwinning cadeau had gedaan aan zijn teamgenoot. "Ik had het eerlijk gezegd niet eens meegekregen en zag het daarna pas", zo wordt de Nederlander in Qatar geciteerd door De Telegraaf. Als hem vervolgens gevraagd wordt of hij hetzelfde zou hebben gedaan, houdt Verstappen wijselijk zijn kaken op elkaar. "Ik denk dat we het daar maar beter niet over kunnen hebben", zo zei hij. Vervolgens voegt de kersverse wereldkampioen eraan toe dat het hem ook eigenlijk niets interesseert wat Norris en McLaren doen op de baan.

Verstappen kijkt totaal niet naar McLaren

"Het interesseert me verder ook helemaal niks wat McLaren doet", zo zei Verstappen. "Zij mogen doen wat zij denken dat goed is." Verstappen zelf kon tijdens desbetreffende Sprint geen vuist maken, maar pakte vervolgens wel verrassend pole position voor de hoofdrace. Lang kon hij niet genieten van deze prestatie, want enkele uren later werd z'n pole afgepakt door de stewards. Verstappen zou Russell hebben gehinderd in de laatste sessie van de kwalificatie en kreeg daarvoor een gridstraf van één plek.

