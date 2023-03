Lars Leeftink

Zaterdag 18 maart 2023 08:06

Vandaag staat de tweede kwalificatie van het seizoen op het programma. In Bahrein was het Max Verstappen die dankzij een dominante vertoning pole position veroverde, maar in Djedda moet de Nederlander weer aan de bak om hetzelfde te bereiken. Wat voor weer mag er verwacht worden?

In Bahrein bleek het onder de lichten van het circuit in Sakhir een droge en warme kwalificatie te worden, waarbij de wind een belangrijke rol speelde. Het was voor Verstappen en Red Bull Racing geen enkel probleem. Ook dit weekend is er tot nu toe nog geen vuiltje aan de lucht voor de regerend wereldkampioen, met Verstappen die beide vrije trainingen op vrijdag afsloot op P1 en Sergio Pérez die op P2 en P3 zou eindigen. Op zaterdag gaat het er echter pas echt om.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht zaterdag

Het zal waarschijnlijk vrij weinig mensen verrassen, maar de zaterdag in Saoedi-Arabië wordt droog. De temperatuur gaat oplopen naar 30 graden Celsius, met vooral zon en weinig kans op regen. Sterker nog: er is geen kans op regen. 0%. Kortom: het wordt weer een droge zaterdag, iets waar de meeste teams en coureurs niet over zullen klagen.