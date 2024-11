Wolff spreekt Hamilton tegen: 'Deze generatie auto's liggen hem gewoon niet'

Lewis Hamilton had zelf een opmerkelijke uitspraak op vrijdagavond na de kwalificatie voor de sprintrace in Qatar. De zevenvoudig wereldkampioen zei dat hij simpelweg niet meer snel is, en ook in de kwalificatiesessie op zaterdag dolf de Brit het onderspit tegenover landgenoot en teamgenoot George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het simpelweg de W15 is die Hamilton niet ligt, gezien de eigenschappen van de auto haaks staan op hoe hij het liefst rijdt.

Hamilton was bijna een halve seconde langzamer dan Russell in Q3 van de kwalificatie op zaterdag, en start de Grand Prix van Qatar vanaf de zesde plek. In de sprintkwalificatie was het verschil ook vier tienden tussen de Britten, en Russell wint het onderlinge duel dan ook in de absolute meerderheid van de kwalificaties. Hamilton is de statistisch gezien de beste kwalificeerder in de geschiedenis van de Formule 1 - hij stond maar liefst 104 keer op pole position, 36 maal vaker dan Michael Schumacher. Hamilton denkt zelf dat hij zijn magie is verloren, maar Wolff weet dat dit slechts een tijdelijk probleem zal zijn voor de veteraan.

Hij houdt niet van deze generatie van auto's

Wolff werd op zaterdagavond geconfronteerd met de uitspraak van Hamilton, en had al snel een uitleg voor de ondermaatse resultaten van Hamilton "Ik weet zeker dat dat niet waar is," zo reageert de Oostenrijker bij F1TV. "Het is gewoon deze generatie auto's en vooral hoe de auto nu is. Het is gewoon niet iets wat hij prettig vindt. Hij is een late remmer, hij heeft veel snelheid bij het ingaan van de bocht en de auto houdt er niet van. Je ziet hem door zijn intellect steeds meer tijd winnen en hij probeert meer rendement te vinden, maar we moeten hem gewoon een auto geven die naar zijn zin is. Hij is erg teamgericht, hij zegt niets, maar hij is niet blij met de auto."

