"Grote veranderingen" aan RB20 in Qatar: "Max voelde het meteen"

Max Verstappen stond, na een paar uur eerder als achtste te eindigen in de sprintrace, op pole position voor de Grand Prix van Qatar. Het is de eerste pole van Verstappen voor een Grand Prix sinds juni, en ook Red Bull Racing zelf verwachtte dit resultaat niet, zo onthult teambaas Christian Horner. Er zijn veel veranderingen doorgevoerd aan de RB20 tussen de sprintrace en de kwalificatie, en dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

Beide Red Bull-coureurs verbeterden aanzienlijk in de kwalificatie voor de Grand Prix. Sergio Pérez stond voor de tweede keer in de laatste negen kwalificatiesessies in Q3, en Verstappen wist zijn eerste pole position in meer dan vijf maanden te bewerkstelligen. Verstappen en Pérez scoorden bij elkaar slechts één punt in de sprintrace, en beklaagden zich over de toestand waarin de RB20 verkeerde. Met slechts enkele uren tussen de race en de kwalificatie heeft Red Bull de set-up aanzienlijk kunnen veranderen, met als resultaat een pole position en een P9 voor Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Niemand had deze ommekeer verwacht

Na de kwalificatie gaf Horner toe dat hoewel er een beter resultaat werd verwacht, er niet werd gedacht aan een pole position. "Ik denk dat niemand van ons deze ommekeer had verwacht, een geweldige ommekeer door het hele team," zo zei de Brit bij F1TV. "Ik moet mijn complimenten geven aan de technische staf en alle ondersteuning in het VK, want er zijn een aantal grote veranderingen doorgevoerd tussen de sessies door. Max voelde het meteen. Hij zei 'de auto voelt gewoon beter aan, ik voel meer grip'. En hij is naar buiten gegaan en heeft daar echt gebruik van gemaakt, dus fenomenaal gedaan.”

Gerelateerd