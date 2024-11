Volgens polesitter Max Verstappen was er weinig aan de hand bij het momentje waarvoor hij zich mag melden bij de stewards. De wedstrijdleiding roept de Nederlander op omdat hij 'onnodig' te langzaam zou hebben gereden.

Nog los van de mogelijke straf die de Nederlander boven het hoofd hangt, was de snelheid ineens terug in de RB20. Tussen de sprintrace en de kwalificatie mogen de teams weer sleutelen aan de auto's en hoewel Verstappen na afloop al benadrukte dat er niet veel was veranderd, leverde het wel de pole position op.

RB20 kwam tot leven

Op de vraag hoe Verstappen dit rondje eruit heeft geperst, grapt de Limburger bij Viaplay: "Waar ik dat vandaan heb gehaald? Dat kan ik niet vertellen, er kijken misschien kinderen mee." Op een iets serieuzere noot legt Verstappen uit: "De auto voelt een stuk beter en dan kun je ook ineens een bocht aanvallen. Dan kunnen we ineens ook meedoen voor de pole. Dat was ook wel weer een tijdje geleden."

Kleine verandering, grote impact

Na vrijdag gaf Verstappen aan dat er een klein wondertje moest gebeuren, wil het Oostenrijkse team zich nog melden voor de bovenste plekken. "Er is een wonder gebeurd. Ik heb een paar dingen in m'n kamer gedaan, dat heeft toch geholpen. Nee, geintje. Weet je, het is het einde van het seizoen en het maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit, maar het is wel fijn als je een beetje competitief bent aan het einde." Die kleine verandering heeft toch grote impact gehad. "Het heeft meer uitgemaakt, dan wij dachten dat het zou uitmaken. Dus daar zijn we wel blij mee."

Incident met Russell

Wat betreft het onderonsje met Russell is Verstappen ook duidelijk. Hij volgde simpelweg de coureurs die voor hem in de opwarmronde zaten en Russell wilde ineens vol gas ervandoor. "Ik was gewoon een gat aan het maken naar die jongens voor mij en hij kwam gewoon vol gas langs. Uiteindelijk moet je je aan je delta houden en op een gegeven moment kan dat niet als die jongens voor je ook rustiger gaan rijden. Je wilt die dan natuurlijk niet naaien. Daar heb ik helemaal geen zin in zo aan het einde van het seizoen en hij kwam gewoon vol gas voorbij vlammen. Als hij dat wil doen, dan is dat prima." De Nederlander verwacht dan ook geen straf: "Nee, ik deed gewoon wat iedereen voor mij deed, zonder iemand te willen naaien."

