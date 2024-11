Piastri blij met samenwerking Norris: "Was anders een lastigere Sprint geworden"

Oscar Piastri mocht de Sprint, onderdeel van de F1 Grand Prix van Qatar, winnen van Lando Norris. De Australiër werd de hele korte race geholpen door zijn teamgenoot, iets waar Piastri dan ook dankbaar voor was na afloop.

Na afloop bespreekt Piastri zijn race, waarin hij vooral aan het vechten was met George Russell. "Ik was de hele race eigenlijk aan het verdedigen. Ik had een goede start en eerste bocht, daarna had ik geen tempo en begon de voorkant vrij vroeg weg te vallen. Ik had het lastig voor de rest van de race. Zonder de hulp van het team en Norris was het een lastigere Sprint geweest. Mooi om op P1 en P2 te eindigen." Volgens Piastri gaat het verschil van zo'n Sprint naar de kwalificatie voor de Grand Prix niet erg groot zijn. Zeker niet in vergelijking met andere raceweekenden. "Het verschil tussen kwalificatie en race is hier wellicht het minst groot. Normaal is het zes of zeven seconden, maar de grip is hier anders. We rijden ook tijdens de race gewoon vol gas. Het zal anders wezen, maar met wat aanpassingen gaan we de auto sneller maken."

Piastri over kwalificatie

Vanavond gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar verreden worden. Piastri denkt dat hij kans maakt op pole, iets wat tijdens de kwalificatie voor de Sprint niet lukte. "Ik denk het wel. Het zit allemaal dicht in de buurt van elkaar van P1 naar P6, de vorige keer maar 0.3 seconden. Er is geen ruimte voor foutjes. Er zijn wat plekken waar we wat kunnen verbeteren en dan hebben we een kans. Iedereen houdt ons wel alert."

