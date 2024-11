Lando Norris lag op koers om de Sprint in Qatar te winnen, maar liet na de laatste bocht van de laatste ronde teamgenoot Oscar Piastri voorbij. Het was zodoende niet Norris maar Piastri die er met de winst vandoor ging. Na afloop gaf Norris tekst en uitleg waarom hij dit deed en kwam hij met een opmerkelijke reden.

Norris vertrok vanaf pole en wist deze positie de gehele race met succes te behouden. Vanaf het moment dat teamgenoot Piastri aan Russell voorbij ging maar zich niet los kon rijden, besloot Norris hem de helpende hand te bieden. De Brit ging van zijn gas en zorgde dat Piastri binnen zijn DRS kon blijven. Hierdoor wist Russell de tweede plek niet meer terug te pakken. McLaren leek in deze volgorde een één-twee over de streep te trekken, maar na de laatste bocht van de laatste ronde ging Norris van zijn gas en gunde hij Piastri de zege. Na afloop gaf hij tekst en uitleg over deze actie.

Norris had winst Piastri al gepland sinds Brazilië

McLaren vertelde Norris dat hij de winst niet aan Piastri hoefde te geven, maar de coureur uit Bristol besloot dit toch te doen. Hij ging opzij, liet Piastri passeren en kwam zelf als nummer twee over de streep. Waarom? "Ik had dit al gepland sinds Brazilië", zo doelt Norris op de race waarin hij hulp kreeg van Piastri. "Het is gewoon iets waarvan ik dacht dat het het beste was. Het team zei dat ik het niet moest doen, maar ik dacht dat ik er wel mee weg zou komen, dus deden we het." Vervolgens komt Norris met een opmerkelijke reactie en zegt hij dat hij toch niet zoveel geeft om het winnen van sprintraces.

Norris niet in F1 om sprintraces te winnen

"Eerlijk gezegd vind ik het niet erg [dat Piastri heeft gewonnen, red]. Ik ben hier niet om sprintraces te winnen", zo zei Norris. "Ik ben hier om Grands Prix te winnen en een kampioenschap, maar dat is niet volgens plan verlopen. Maar ik heb mijn best gedaan en ik kijk uit naar morgen."

