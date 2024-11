Hoewel de snelheid aanwezig was, moest George Russell uiteindelijk tijdens de sprintrace in Qatar genoegen nemen met P3. De Mercedes-coureur vertrok vanaf de tweede stek, maar kon Oscar Piastri, die uiteindelijk de race zou winnen, niet achter zich houden.

Het duo van McLaren maakte tijdens de Sprint in Qatar de dienst uit. Lando Norris vertrok vanaf pole position en gaf zijn teamgenoot ronde na ronde de DRS, zodat hij Russell van zich af kon houden. De Mercedes-coureur heeft wel enkele pogingen gedaan om Piastri in te halen. Daarvoor koos Russell voor de eerste bocht, maar Piastri nam elke keer meer snelheid mee en daardoor strandde de pogingen. Uiteindelijk gaf Norris de koppositie meters voor de finishlijn over aan Piastri, die daarmee zijn tweede sprintzege in Qatar wist te pakken.

DRS-samenwerking was frustrerend voor Russell

Russell baalt van de DRS die Piastri van zijn teamgenoot kreeg: "Het was best een paar keer erg close in bocht één. Het was zo frustrerend om te zien dat Lando elke keer wat gas terugnam om Oscar de DRS te geven, al begrijp ik natuurlijk wel waarom. Als je aan het knokken bent, dan wil je alles geven en hier een show opzetten voor de fans, dan is dat behoorlijk frustrerend. Desalniettemin is het een derde plek, maar de belangrijkste [sessie] komt vanmiddag."