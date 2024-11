Alpine heeft voor 2025 Jack Doohan al naar voren geschoven om Esteban Ocon te vervangen voor het seizoen 2025, maar daardoor had het nog wel een reservecoureur nodig voor volgend jaar. Het Franse team heeft nu een reservecoureur gevonden.

Het gaat om Paul Aron, die eerder nog onderdeel was van het juniorenprogramma van Mercedes. De Estse coureur is een bekende naam voor de mensen die F2 en F3 volgen. In F3 reed hij in 2023 naar de derde plaats in het kampioenschap met een overwinning en vier podiumplekken. Dit seizoen is hij actief in F2 en staat hij knap vierde met 135 punten en zeven podiumplaatsen. Ook reed hij namens Envision Racing als invaller twee races in de eletrische raceklasse Formule E.

Doohan in F1

Naast kopman Pierre Gasly zocht Alpine na het vertrek van Ocon, die naar Haas gaat in 2025, nog een nieuwe tweede coureur. Jack Doohan, die al een tijdje aan de deur aan het kloppen was, krijgt volgend jaar zijn kans. Aron zal dus de reservecoureur van het Franse team worden volgend jaar en is blij met zijn kans.

“Het is ongelooflijk speciaal om bij het BWT Alpine Formula One Team te komen. Het is duidelijk dat dit een geweldige plek is voor elke jonge coureur en ik ben erg blij dat Flavio en Oliver [Oakes] me deze kans hebben gegeven. Vóór 2025 en het harde werk dat erbij komt kijken als reservecoureur van het team, heb ik een kampioenschap waar ik me de rest van dit jaar op moet richten en ik zal alles geven om mee te dingen naar de titel. Ik kijk ernaar uit om echt aan het werk te gaan en mijn carrièrepad in de autosport voort te zetten.”

We’re pleased to announce that @PaulAron16 will be our 2025 Reserve Driver 🤝



Read more 👇 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 30, 2024

