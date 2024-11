Max Verstappen veroverde in Las Vegas zijn vierde opeenvolgende wereldtitel en besloot dat ter plekke groots te vieren. Het Formule 1-circus ging echter gewoon door en dus moest er al snel weer worden doorgevlogen naar Qatar. Red Bull-teambaas Christian Horner had verwacht dat Verstappen afwezig zou zijn in het Midden-Oosten.

Als je je wereldtitel verovert in Las Vegas, dan zou het gek zijn als je het bijbehorende feestje niet daar zou vieren. Las Vegas staat bekend als de perfecte stad voor een avondje uit en dat is dan ook precies wat Verstappen en consorten deden. Het werd nachtwerk in Sin City. George Russell onthulde in Qatar al dat hij Verstappen nog bij een bar aantrof in de ochtend, terwijl hij zelf al op weg was naar het vliegveld. Horner erkent dat er een behoorlijk feestje is gevierd in Las Vegas en ging er eigenlijk van uit dat Verstappen niet in Qatar aanwezig zou zijn, zo vertelde hij na afloop van de kwalificatie gekscherend bij Sky Sports.

Helmut Marko tot half vijf 's nachts op pad in Las Vegas

Verstappen moest na het behalen van de wereldtitel nog flink wat mediaverplichtingen afwerken in Las Vegas en daar was hij pas rond 03:00 uur 's nachts mee klaar. Dr. Helmut Marko, die met zijn 81 jaar toch al aardig op leeftijd is, hield het dan ook niet heel erg lang meer vol op het daaropvolgende feest. De man uit Graz pakte na zo'n anderhalf uur zijn biezen en besloot naar bed te gaan. "Heel onkarakteristiek van Helmut", lacht Horner. Volgens de teambaas heeft het winnen van een wereldtitel in Las Vegas zowel voor- als nadelen.

Horner was bang dat Verstappen zou ontbreken in Qatar

"Max heeft het wereldkampioenschap gewonnen in Las Vegas. Dat is goed én slecht nieuws", zo vertelt Horner. "Ik had verwacht dat hij hier [in Qatar, red.] zou ontbreken, zoals bij een bepaalde film", klinkt het verwijzend naar The Hangover. "Hij kwam gelukkig op tijd aan in Qatar. Hij vierde uiteraard feest met wat jongens van het team. Veel anderen vlogen al snel naar huis of meteen naar Qatar."

