Charles Leclerc heeft laten doorschemeren dat hij niet meer zal deelnemen aan de zogenaamde trackwalks, nadat er een verbod is ingevoerd op het gebruik van transport op wielen. Nico Hülkenberg had überhaupt geen tijd om de baan te verkennen in Saoedi-Arabië door rapper Will.i.am.

Leclerc maakt op dit moment al een moeizaam weekend mee in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur werd elfde in de eerste vrije training op Jeddah Corniche Circuit, voordat hij negende werd in de tweede vrije training, op grote achterstand van Max Verstappen die in beide sessies het snelst was. De frustraties worden alleen maar groter bij de Monegask. Hij ergert zich namelijk aan het fietsverbod van Formula One Management (FOM).

Veiligheid op de baan

FOM is verantwoordelijk voor het circuit tussen sessies door en het heeft besloten het gebruik van fietsen, scooters en elektrische varianten ervan, maar ook buggy's en andere voertuigen op vier wielen te verbieden tijdens de trackwalks om de veiligheid op de baan te waarborgen. Wanneer er twintig Formule 1-coureurs met allerlei personeel van de teams ook nog eens worden vergezeld door de deelnemers uit het voorprogramma, kan het ontzettend druk worden. Leclerc besloot de trackwalk in Saoedi-Arabië over te slaan.

Baan gesloten door Will.i.am

"Ik heb niet op het circuit gelopen," vertelde Leclerc tegenover Autosport. "Volgens mij hebben ze weer iets nieuws bedacht waardoor we niet op de fiets over het circuit heen mogen gaan. Waarschijnlijk zie je mij dus ook niet meer over het circuit gaan. Ik bekijk de video's wel!"

Er was ook niet veel tijd voor een trackwalk op het circuit in Djedda. De baan werd namelijk ook gesloten om een muziekvideo op te nemen voor Will.i.am. "Ik wilde [de trackwalk] nu doen, maar ze hebben het circuit geblokkeerd en het loopt nu helemaal in de soep!", reageerde Nico Hülkenberg. "Ik bekijk de beelden van de safety car en dan zien we wel weer verder."