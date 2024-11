Max Verstappen wist Zak Brown vlak na de Grand Prix van Las Vegas behoorlijk in de maling te nemen door te stellen dat hij volgens hem alleen in de sterkste auto kon winnen. De Amerikaan komt daar nu sportief op terug en stelt dat Verstappen inmiddels wel bewezen heeft het ook met minder materiaal te kunnen.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Lange neus naar Brown

Vervolgens was het tijd om de wereldtitel op te halen in Las Vegas. Toen dat gelukt was, kon hij een lange neus trekken naar de criticasters. De inmiddels deels beschonken Verstappen verscheen voor de camera voor Sky Sports F1, waar Verstappen terugblikte op de race in Las Vegas totdat Brown ineens aansluit. "Jullie hebben ons het hele jaar gepusht", zei de Nederlander. "Dat hebben we gedaan, maar je hebt het verdiend. Vier wereldkampioenschappen, je hebt nu Ayrton Senna verslagen", grapte Brown. Verstappen was echter de woorden van vorig jaar niet vergeten: "Zoals je zei: voorheen kon ik alleen maar in de snelste auto winnen, dit jaar was toch iets anders", zo sneer hij richting de McLaren-voorman.

Brown krabbelt terug

Die woorden blijken aangekomen te zijn bij Brown, die nu bij Business of Sport een hele andere toon aanslaat: "Het is precies wat Max heeft laten zien. Geweldige coureur, geweldige auto. Als Max in een auto zit die niet capabel is om te winnen, krijgt hij er toch wat meer uit door hoe geweldig hij is. Hij gaat echter niet een auto die voor de vijftiende plek rijdt naar de overwinning rijden. Hij is wellicht wel capabel om de derde snelste auto naar de overwinning te rijden. Maar je hebt ook de auto nodig en vervolgens ook nog de coureur", zo besluit de McLaren-CEO.

