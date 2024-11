Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, heeft gezegd dat het nieuwe technische reglement dat de FIA heeft doorgevoerd om trucjes met het slijten van de vloer aan te pakken, veel impact heeft. Niet alleen sportief, maar ook wat betreft de budgetcap worden de problemen zo groter.

Tijdens de persconferentie van de teambazen in Las Vegas ging Vasseur verder in op de gevolgen van het nieuwe technische reglementen vanuit de FIA. Wat het volgens de Fransman lastig maakte, was het feit dat de FIA vrij laat de verandering doorvoerde. “Het klopt dat de TD [Technical Directive] erg laat kwam, want we ontvingen hem afgelopen vrijdag, een week voor de kwalificatie. Dat is een beetje moeilijk. Maar het is zoals het is. Het is geen excuus voor [de prestaties in Las Vegas], het zijn twee aparte dingen."

Vasseur weet niet of prestaties enorm gaan veranderen

Wat Vasseur niet zeker weet, is of het op sportief gebied een grote impact gaat hebben op Ferrari, maar ook op andere teams. “Ik denk dat het probleem [in Vegas] meer te maken had met bandenmanagement, en dus heeft het hier niets mee te maken.” Onder meer Mercedes gaf al aan dat het als gevolg van de nieuwe technische richtlijn ook de vloer heeft aan moeten passen.

Vasseur stelt dat ingreep FIA impact heeft op budgetcap Ferrari

Volgens Vasseur heeft de aanpassing van de FIA op technisch gebied ook impact op financieel gebied voor Ferrari. “Ja, veel, want we moesten alles opnieuw doen.” Dit betekent dat het team daar dus geld aan uit moest geven, geld dat het liever op een andere manier had uitgegeven. Toch was de noodzaak duidelijk hoog, aldus Vasseur, waardoor Ferrari besloot alsnog in te grijpen.

