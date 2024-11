Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Qatar

Veel tijd voor Max Verstappen en Red Bull Racing om het vierde kampioenschap op rij in F1 te vieren is er niet, want deze week staat de tweede race van de afsluitende triple header op het programma: de Grand Prix van Qatar. Er is voor komend weekend een afwijkend tijdschema, vanwege het tijdstip en het laatste sprintweekend van 2024.

Verstappen en Red Bull Racing sloten het weekend in Las Vegas af met het wereldkampioenschap bij de coureurs, maar moesten hoogstwaarschijnlijk wel afscheid nemen van hun titel bij de constructeurs. Met nog twee raceweekenden te gaan is het verschil met McLaren nu 53 punten, waardoor het team twee dramatische weekend moet hebben om de deur voor Red Bull nog open te doen. Alleen Ferrari is nog een uitdager, met maar 24 punten achterstand.

GP Qatar

Het weekend van de Grand Prix van Qatar, die op 29 november, 30 november en 1 december plaats gaat vinden, is het tweede raceweekend van de afsluitende triple header en tevens het laatste weekend met een sprintrace. De race wordt verreden op het Lusail International Circuit, dat voor voor het eerst in F1 werd gebruikt in 2021, is 5.419 kilometer lang en heeft zestien bochten en alleen een DRS-zone op het rechte stuk. In totaal rijden de coureurs 57 rondjes en 308 kilometer gedurende de Grand Prix. Hamilton won in 2021 de eerste race in Qatar, terwijl Verstappen - nadat de race in 2022 niet werd verreden - de race vorig jaar won door Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Ook vorig jaar was er een sprintrace in Qatar, toen gewonnen door Piastri voor Verstappen en Norris.

Tijdschema GP Qatar

Vrijdag 29 november

14:30 uur: Vrije training

18:30 uur: Kwalificatie Sprint

Zaterdag 30 november

15:00 uur: Sprint

19:00 uur: Kwalificatie GP Qatar

Zondag 1 december

17:00 uur: Grand Prix van Qatar

