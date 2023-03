Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 19:31 - Laatste update: 19:53

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de suggestie aan Lewis Hamilton gedaan om rond te kijken als Mercedes hem niet een auto kan bieden waarmee hij zijn achtste wereldtitel kan pakken.

Tegen het einde van vorig jaar leek Mercedes het lek met de W13 te boven te zijn en de verwachting was dat het team terug kon slaan met de opvolger. Toch kwam het team in Bahrein van een koude kermis thuis, want de achterstand op Red Bull en Ferrari was niet alleen groter geworden, ook klantenteam Aston Martin was sneller in Sakhir. Hoewel Hamilton nog altijd op jacht is naar zijn achtste titel, wordt er inmiddels getwijfeld of de Brit dit überhaupt wel bij Mercedes kan behalen.

Open en eerlijk tegen elkaar

De 38-jarige Hamilton heeft zijn verlangen om een achtste titel te behalen niet onder stoelen of banken gestoken. Maar omdat zijn leeftijd een beperkende factor wordt voor hoe lang hij in de sport kan blijven, gaf Wolff tijdens de persconferentie toe, dat Hamilton misschien elders moet kijken om zijn doelen te bereiken. "Hij zit in de fase van zijn carrière waarin we elkaar vertrouwen, we hebben een geweldige band opgebouwd en we hebben geen reden om aan elkaar te twijfelen, ook al is dit een moeilijke periode", zegt Wolff.

'Als wij het niet kunnen, dan moet hij rondkijken'

"Natuurlijk is het mooi als we uit dit tranendal komen en weer solide prestaties kunnen gaan neerzetten. Toch moet hij [Hamilton red.], als hij nog een kampioenschap wil winnen, zorgen dat hij de auto heeft. En als we niet kunnen aantonen dat we hem de komende jaren de auto kunnen geven, dan moet hij gaan rondkijken", zo legt Wolff de keiharde waarheid uit. Een vertrek van de Brit ziet hij nog niet meteen gebeuren, maar de tijd gaat dringen: "Ik denk niet dat hij dat op dit moment doet. Maar ik zal niet mopperen als dat over een jaar of twee gebeurt."