Sergio Pérez is de afgelopen dagen in de fabriek van Red Bull Racing geweest, om goed voorbereid aan het Formule 1-weekend in Qatar te beginnen. Volgens de Mexicaan is het vooral zaak om de kwalificatie te laten werken.

Het is opnieuw een teleurstellend seizoen geweest voor Sergio Pérez. Met nog twee races te gaan staat de 34-jarige routinier met 152 punten op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, waar Max Verstappen afgelopen zondag in Las Vegas met 403 punten zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veiligstelde. Het is daarom nog maar de vraag of Pérez volgend jaar nog in een Red Bull zit. De zesvoudig racewinnaar is er hoe dan ook aan gelegen het seizoen in Qatar en Abu Dhabi zo goed mogelijk af te sluiten.

Beter voor de dag komen in de kwalificatie

"Las Vegas was positief in de zin dat we de snelheid in de race hadden en het was goed om te zien dat we competitiever waren", blikt Pérez vooruit. "In de laatste twee races moeten we de kwalificatie laten werken. We moeten de auto op een consistentere basis in het juiste werkvenster krijgen, zodat we kunnen starten op een plek zoals het hoort in de race."

Goed voorbereid richting Qatar

Perez vervolgt: "Qatar biedt totaal andere uitdagingen dan Las Vegas, dus het wordt interessant zien hoe de auto hier presteert, onder totaal andere temperaturen. Het sprintformat betekent dat we tijd op de baan verliezen, maar ik ben deze week met mijn team op de fabriek geweest om er voor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn zodra we van start gaan op vrijdag."

