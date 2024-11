Alonso verdedigt Stroll: 'Toekomstige leider van Aston Martin'

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ziet in zijn teamgenoot Lance Stroll de toekomstige leider van Aston Martin, en denkt dat de media te hard is op de Canadees. Alonso heeft bijna drie keer zo veel punten gescoord dan Stroll in 2024, en ook in 2023 was de Spanjaard absoluut dominant tegenover zijn teamgenoot.

De inmiddels 43-jarige Alonso is bezig aan zijn tweede seizoen bij Aston Martin als teamgenoot van Lance Stroll. In 2023 wist de voormalig kampioen maar liefst acht keer op het podium te staan, en scoorde hij 206 punten, waarmee hij vierde eindigde in het klassement. Stroll moest genoegen nemen met de tiende plek en 74 punten, en stond niet op het podium - slechts drie keer eindigde hij in de top vijf. Stroll is sinds 2017 actief in de Formule 1, en heeft meer dan 160 Grands Prix aan ervaring bij Williams en Racing Point, wat in 2021 transformeerde naar Aston Martin. Hij is na Max Verstappen de jongste coureur die ooit op het podium heeft gestaan in F1-geschiedenis, maar heeft in recente jaren geen goede indruk weten te maken.

Artikel gaat verder onder video

Hij gaat meningen van mensen veranderen

Alonso is de meest ervaren coureur in de geschiedenis van de Formule 1, en ziet dan ook hoe Stroll behandeld wordt en wat de publieke opinie is van de Canadees. Hij vindt dit niet juist, en verdedigde zijn teamgenoot na de Grand Prix van Las Vegas. “Ik denk dat de publieke opinie altijd harder zal zijn dan zou moeten," zo begon Alonso bij Motorsport Week. "Dit is de wereld waarin we leven. Hij won in elke categorie voordat hij in de Formule 1 kwam. Hij had een aantal goede races in de Formule 1 en een aantal slechte races in de Formule 1, zoals iedereen. Het ongelukkige voor hem is dat hij 90% van zijn carrière in niet-competitieve auto's heeft gereden, wat volgens mij wreed is voor elke coureur. Lance heeft jarenlang niet-competitieve auto's gehad en hij blijft zich inzetten en droomt ervan om ooit een competitieve auto te hebben. Maar ik hoop dat hij op een dag een competitieve auto kan hebben en de mening van heel veel mensen kan veranderen.”

Lance gaat het team leiden

Lawrence, de vader van Lance, kocht het team dat nu Aston Martin is in 2018, en trok zijn zoon meteen aan van Williams. Daarom is Stroll junior meer zeker van zijn plek dan elke andere coureur op de grid, en dit is een voordeel, zo denkt Alonso. “Ik denk dat Lance altijd heel open is, net als ik met hem,” vertelt hij verder. “Ik zit in het laatste deel van mijn carrière en ik probeer hem zoveel mogelijk te helpen omdat hij binnenkort het team zal leiden. Ik denk dat deze relatie al vanaf dag één heel sterk was. Ik ken Lance al heel veel jaren. Ik ken Lawrence ook. Lance maakt ook deel uit van het team. Zijn loyaliteit en zijn manier van werken met het team is misschien een beetje anders dan elke andere teamgenoot die ik in het verleden heb gehad. Ze konden het jaar erop ergens anders heen gaan of ze waren wat terughoudender om dingen te delen of om in de toekomst samen te werken, terwijl Lance deel uitmaakt van de Aston Martin-familie. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker.”