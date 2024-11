Vanaf2026 krijgen we met General Motors/Cadillac er een nieuw team op de Formule 1-grid bij en dus komt er ook ruimte voor twee extra coureurs op het hoogste podium van de motorsport. Mario Andretti vertelt over de plannen op dat gebied en wil in ieder geval vast één potentiële naam in de mond nemen.

Het heeft lang mogen duren, maar eindelijk komt er dan toch een elfde F1-team. De elfde renstal zal waarschijnlijk Cadillac F1 Team gaan heten, ook al valt het personeel waarschijnlijk onder het bedrijf van Andretti - een beetje op dezelfde manier zoals Audi Sauber heeft overgenomen en vanuit de Sauber-fabriek in Hinwil in Zwitserland werkt. De Formule 1 maakte op maandag dan daadwerkelijk bekend dat er een principeakkoord met General Motors bereikt is om vanaf 2026 intrede in de koningsklasse te maken. De koningsklasse is vanaf het nieuwe tijdperk motoren dus ook een extra team rijker.

Artikel gaat verder onder video

Amerikaanse coureur

En wanneer je een extra team krijgt, heb je ook twee extra rijders nodig. Gelukkig is de coureursmarkt op dit moment voller dan vol. Mannen als Franco Colapinto en Valtteri Bottas dreigen volgend jaar buiten de Formule 1 te vallen zonder zitje, terwijl ook Kevin Magnussen en Zhou Guanyu kunnen fluiten naar een zitje. Bovendien kloppen er talenten uit de lagere Formule-klassen op de deur én azen er ook heren uit andere klassen, zoals de IndyCar, op een stoeltje. Dat wordt dan wellicht weer een interessante markt voor het nieuwe Amerikaanse team, iets dat ook Andretti bevestigt: "Op dit moment denk ik van wel", reageert hij tegenover NBC News op de vraag of het vinden van een Amerikaanse coureur, zoals Colton Herta, de voorkeur geniet.

Ervaring en jong talent

Hij vervolgt over Herta: "Je hebt het over kandidaten en hij is er zeker één die overwogen wordt. Ik denk dat je je opties open moet houden, omdat er nog een heel compleet seizoen aan zit te komen waarin we niet mee gaan doen. Op dit moment zijn er meer coureurs beschikbaar dan teams. Tien teams lijken er vel, maar er zijn veel meer coureurs en veel meer talent. Vanuit ons perspectief is het de beste optie om één ervaren coureur te hebben, waarbij nationaliteit niet echt uitmaakt, en een jong Amerikaans talent. Dat zijn op dit moment onze doelen."

Gerelateerd