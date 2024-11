Max Verstappen (27) heeft sinds gisteren vier wereldtitels achter zijn naam staan en allemaal behaalde hij ze in dienst van Red Bull Racing. De Nederlander herhaalt dan ook dat hij momenteel prima op z'n plek zit en dat hij afscheid nemen bij tegenslagen "heel makkelijk" vindt.

Het was regen en zonneschijn dit seizoen bij Red Bull Racing. Het gedoe rondom teambaas Christian Horner, de twijfels over de toekomst van Verstappen en de interne conflicten met vader Jos maakte het voor Verstappen niet eenvoudig om zijn focus puur op het racen te houden. En dat was broodnodig, want de RB20 liet nog wel eens wat te wensen over. Gelukkig voor Verstappen kon hij in Las Vegas toch zijn vierde wereldtitel veiligstellen. Volgens de Limburger zijn deze moeilijke tijden niet leuk, maar is het te makkelijk om dan afscheid te nemen. Hij zoekt liever gezamenlijk naar een oplossing. En deze lijkt vooralsnog gevonden te zijn.

Zonder plezier geen reden om door te gaan voor Verstappen

"Als er moeilijke tijden zijn, is het heel makkelijk om afscheid te nemen, het te vergeten of te negeren", zo begint Verstappen bij de pers in Las Vegas. "Maar ik denk dat het eigenlijk veel belangrijker is om die tijden onder ogen te zien, er samen doorheen te gaan en ermee om te gaan en gewoon verder te gaan en je weer te richten op de prestaties en het plezier. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Als je er geen plezier in hebt, heeft het geen zin om door te gaan." En dat plezier heeft hij weer teruggevonden bij Red Bull, zo zegt hij. Op dit moment is er dan ook geen reden om over een ander team na te denken.

Verstappen is gelukkig bij Red Bull Racing

"Ik ben gewoon heel gelukkig waar ik nu ben", zo bevestigt Verstappen. "Ik ben erg loyaal aan het team. Ik waardeer natuurlijk wat ze voor me hebben gedaan door me uit de F3 op te pikken, me een F1-stoeltje te geven en al die jaren samen door al die emoties heen te gaan met de belangrijkste mensen in het team."

