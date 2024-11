Max Verstappen heeft in Las Vegas beslag gelegd op zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander kwam na een berekende race als vijfde over de streep.

In een weekend waarin het moeizaam ging voor Red Bull Racing, was een vijfde plaats in de Grand Prix van Las Vegas het hoogst haalbare voor Max Verstappen. De Nederlander reed een bekeken rit en deed wat hij moest doen om in de Amerikaanse glamourstad zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap uit het vuur te slepen. Over de boordradio bedankt hij emotioneel zijn team: "Mijn God. Wat een seizoen. Vier keer... Dank jullie wel. Iedereen bedankt", klinkt het met een kleine snik. "Het ging wat moeilijker dan vorig jaar, maar we hebben het gered. We hebben alles gegeven. Ontzettend bedankt."

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆



A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

