Hoe laat begint zondagochtend de F1 Grand Prix van Las Vegas, de kampioensrace van Verstappen?

De Grand Prix van Las Vegas gaat op zondagochtend van start. Max Verstappen heeft goede papieren om het wereldkampioenschap in zijn voordeel te beslissen, nu hij zich voor Lando Norris heeft gekwalificeerd.

In een moeizaam weekend voor Red Bull Racing wist Max Verstappen zich als vijfde te kwalificeren voor de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur wordt op de derde startrij geflankeerd door titelrivaal Lando Norris. George Russell legde beslag op pole position, met daarachter Carlos Sainz, Pierre Gasly en Charles Leclerc. Het is nog even de vraag hoe de auto's van Red Bull Racing zich zullen houden in de race, gezien deze erg kwetsbaar zijn op het rechte stuk. Verstappen heeft desalniettemin goede papieren om op zondagochtend beslag te leggen op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1.

Grand Prix van Las Vegas

Verstappen wordt in Las Vegas namelijk tot wereldkampioen gekroond, als Norris niet meer dan twee punten inloopt. We hebben afgelopen jaar echter ook gezien dat de stratenrace in de gokstad voor behoorlijk wat verrassingen kan zorgen. Het belooft hoe dan ook in ieder geval een interessante race te worden. Wie alles live mee wil krijgen, zal wellicht wel de wekker moeten zetten. De Grand Prix van Las Vegas gaat zondagochtend namelijk om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

Hoe kan Max Verstappen in Las Vegas wereldkampioen worden?

